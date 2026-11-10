Sayıştay 16 personel alımı 2026: Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?
Sayıştay Başkanlığı, 3 çözümleyici ve 13 programcı olmak üzere 16 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 11-25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar KPSS puanlarına göre sözlü sınava çağrılacak. İşte başvuru takvimi ve alım sürecine ilişkin ayrıntılar...
Sayıştay Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 11 Kasım'da başlayacak. KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylar sözlü sınava davet edilecek.
SAYIŞTAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
Sayıştay Başkanlığı, 3'ü çözümleyici, 13'ü programcı olmak üzere toplam 16 sözleşmeli personel istihdam edecek.
BAŞVURULAR 11 KASIM'DA BAŞLIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 11-25 Kasım tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Adaylar, e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmetini veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet sitesini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek.
KPSS PUANINA GÖRE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLAR
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için alınacak personel sayısının 10 katı aday sözlü sınava davet edilecek.
Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçmeye yönelik sözlü sınavda 70'in üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Başarılı adaylar arasından ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
SINAV TARİHİ VE YERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav tarihi ve yeri, Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.