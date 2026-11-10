Sayıştay 16 personel alımı 2026: Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

Sayıştay Başkanlığı, 3 çözümleyici ve 13 programcı olmak üzere 16 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 11-25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar KPSS puanlarına göre sözlü sınava çağrılacak. İşte başvuru takvimi ve alım sürecine ilişkin ayrıntılar...