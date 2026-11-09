Tera Holding'e 1,2 milyon liralık alacak için haciz! İcra memurları genel merkezde

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyım olarak atandığı Tera Holding'e, 1,2 milyon liralık alacak nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. İcra memurları şirketin İstanbul Sarıyer'deki genel merkezine giderken alacaklı tarafın avukatı, holdingin banka hesapları ve lüks araçlarına haciz konulduğunu açıkladı.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı Tera Holding'e, 1,2 milyon liralık alacak için haciz işlemi başlatıldı. Holding tarafından mağdur edildiğini öne süren kişinin başvurusu üzerine icra memurları, şirketin İstanbul Sarıyer'deki genel merkezine giderek tespit ve haciz işlemlerine başladı.

İCRA MEMURLARI HOLDİNGİN GENEL MERKEZİNDE

Alacağının tahsil edilmesi amacıyla icra takibi başlatan kişinin avukatı Emre Burak Onat da icra memurlarıyla birlikte şirket binasına girdi. Onat, icra takibinin kesinleştiğini belirterek holdingin banka hesapları ve araçlarına haciz konulduğunu söyledi.

"ŞİRKETİN ARAÇLARINA VE BANKA HESAPLARINA HACİZ KOYDUK"

Holding binası önünde açıklama yapan avukat Emre Burak Onat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosyaya icraya geldiğimizde o dosyanın borcu 1,2 milyon liradır. Bizden başka icra dosyaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde bir, iki dosya daha var. Daha önce buraya gelmedik. İki hafta önce de bir tespit için gelmişlerdi. Orada farklı bir firmaya geldiler. Biz Tera Holding Anonim Şirketi'ne geldik. Farklı bir firma. Dediğim gibi yukarıdaki duruma bakalım. İcra takibimizi biz başlattık, kesinleştirdik. Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haczettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız."