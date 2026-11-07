Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların tedavi süreçlerine yönelik sağlık harcamalarını karşılamayı sürdürüyor. Kurum, bu yılın ilk 7 ayında lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi giderleri için toplam 7 milyar 431 milyon liralık ödeme yaptı.

EN BÜYÜK PAY TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİNE

SGK'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemde tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için ise 18 milyon lira kaynak ayrıldığı bildirildi.

Böylece lösemili çocukların sağlık harcamaları kapsamında sağlanan toplam finansman 7 milyar 431 milyon liraya ulaştı.