SGK'dan lösemili çocukların tedavisine 7,4 milyar liralık destek: 112 ilaç da geri ödeme kapsamında
Sosyal Güvenlik Kurumu, lösemili çocukların tetkik, tedavi ve sağlık harcamaları için yılın ilk 7 ayında 7 milyar 431 milyon liralık finansman sağladı. Tedavilerde kullanılan 112 ilaç da geri ödeme kapsamında karşılandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların tedavi süreçlerine yönelik sağlık harcamalarını karşılamayı sürdürüyor. Kurum, bu yılın ilk 7 ayında lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi giderleri için toplam 7 milyar 431 milyon liralık ödeme yaptı.
EN BÜYÜK PAY TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİNE
SGK'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemde tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için ise 18 milyon lira kaynak ayrıldığı bildirildi.
Böylece lösemili çocukların sağlık harcamaları kapsamında sağlanan toplam finansman 7 milyar 431 milyon liraya ulaştı.
112 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA
Açıklamada ayrıca, lösemili çocukların tedavi aşamalarında kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığı kaydedildi.