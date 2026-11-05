Şimşek'ten fon soruşturmasında net mesaj! “Kim olursa olsun taviz verilmeyecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ihmali ve suistimali bulunanların hesap vereceğini söyledi. Adli sürecin tüm boyutlarıyla devam ettiğini belirten Şimşek, “Kim olursa olsun taviz verilmeyecektir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturmanın tüm boyutlarıyla adli merciler tarafından incelendiğini belirten Şimşek, ihmali veya suistimali bulunanların hesap vereceğini ifade etti.

"Kim olursa olsun taviz verilmeyecektir"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu süreçte kimin ihmali ve suistimali varsa hesap verecektir. Vermeye başladılar.

Konu tüm boyutlarıyla adli mercilerce inceleniyor. Şu anda da gereği yapılıyor. Kim olursa olsun taviz verilmeyecektir. Tek tek hepsi ortaya çıkarılacaktır."