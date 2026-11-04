Selden etkilenen esnafa 1 milyon TL destek! KOSGEB'den 24 ay vadeli kredi imkanı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan sel ve taşkınlardan etkilenen işletmeler için yeni destek programı devreye alınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar sıfır finansman maliyetli kredi sağlanacağını duyurdu. Kredilerde 6 ay ödemesiz dönem ve 24 ay vade uygulanacak.

Destek kapsamında kredi faiz ve kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. İşletmelere 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak.

Sel mağduru esnafa can suyu! 1 milyon TL'lik destek paketi devreye giriyor | Fotoğraf: İHA KÜÇÜK İŞLETMELERE 1 MİLYON, MİKRO İŞLETMELERE 500 BİN TL KREDİ

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'lerin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yeni destek programının hayata geçirildiğini bildirdi. Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz."

KOSGEB'den selden etkilenen işletmelere büyük kolaylık! 6 ay ödeme yok, faiz yok | Fotoğraf: AA Arşiv Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. DESTEKTEN HANGİ İŞLETMELER YARARLANABİLECEK?

KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 yılı içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek. Ancak destekten faydalanabilmek için işletmelerin valilikler tarafından hasar tespitinin yapılmış olması gerekiyor. İşletmelerin ayrıca sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekecek. BAŞVURULAR HASAR TESPİT BELGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Acil Durumlar Desteği başvuruları, resmi makamlar tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemleri esas alınarak yürütülecek.