Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji yol haritasını ortaya koyan “Milli Enerji 2040” vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin 2040 yılında enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni enerji mimarisini ortaya koyan vizyon, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kamuoyuna tanıtılacak. Bakan Bayraktar, yol haritasının ayrıntılarını yarın İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek lansmanda açıklayacak. Programa kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak. "ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" HEDEFİ Lansman öncesinde değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, dünyanın enerji başta olmak üzere birçok alanda çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaç ve hedeflerini dikkate alarak yeni enerji vizyonunu hazırladıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. Enerjide tam bağımsızlığın üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemin birlikte dönüştürülmesini gerektirdiğini vurgulayan Bayraktar, yeni dönemin merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) SANAYİDEN ULAŞIMA ELEKTRİKLEŞME ARTACAK Türkiye'de ve dünyada elektrik talebinin yükseldiğine dikkati çeken Bayraktar, sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonominin bütün alanlarında elektrik kullanımının artacağını belirtti. Elektrikleşmenin yaygınlaşması ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle altyapının da güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz." dedi. YENİLENEBİLİR ENERJİDE YÜZDE 70 HEDEFİ Yenilenebilir enerjinin arz güvenliğine katkı sağladığını ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını belirten Bayraktar, bu kaynakların 2053 net sıfır emisyon hedefiyle de örtüştüğünü kaydetti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük hedefleri bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak." ifadelerini kullandı.