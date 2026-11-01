Borsa İstanbul'da yönetim kademesinde yeni görevlendirme yapıldı. 1 Kasım 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, vekaleten Genel Müdürlük görevine getirildi.

1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

1970 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı.

2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı.

2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı. 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.