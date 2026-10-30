Açıklamada, Borsa Grubu'nun Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesinin ardından kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığı aktarıldı.

Borsa İstanbul Grubu, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile olan sözleşme ilişkisine ilişkin açıklama yaptı.

Borsa İstanbul'dan Barikat kararı! Sözleşme neden feshedildi? (Foto: AA)

SÖZLEŞME ÜRÜN TEDARİKİNE YÖNELİKTİ

Borsa İstanbul Grubu açıklamasında, adı geçen şirketle yapılan sözleşmenin ürün tedarikine yönelik olduğu vurgulandı. Alınan ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir."