Dallıkavak Tüneli'nin özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sorunları azaltacağını belirten Uraloğlu, "Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız." dedi.

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum - Rize Yolu üzerindeki Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinde çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 31 Ekim Cumartesi günü trafiğe açılacağını belirten Uraloğlu, projenin bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Foto: ahaber.com.tr)

8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK

3 bin 105 metre uzunluğunda ve çift tüplü olarak inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında toplam 9 kilometrelik kesim hizmete açılırken, güzergahın 21,3 kilometrelik bölümündeki çalışmalar ise devam ediyor.

Mevcut güzergahta 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'nin bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, yeni tünelle yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." ifadelerini kullandı.