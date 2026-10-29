ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü bildirildi.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek yüzde 3,2 seviyesindeki beklentiyi aştı. Aynı dönemde çekirdek PCE yüzde 2,5 ile yüzde 2,4 seviyesindeki beklentinin üzerinde, PCE ise yüzde 2,1 ile yüzde 3,4 seviyesindeki beklentinin altında gerçekleşti.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 194 bin ile 198 bin seviyesindeki beklentinin altında kaldı. Eylül ayında çekirdek PCE, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. PCE de aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,6 artışla beklentilerle uyumlu oldu. Kişisel gelirler eylülde yüzde 0,2 artarak yüzde 0,3 seviyesindeki beklentinin altında kaldı. Kişisel harcamalar ise yüzde 0,5 yükselirken beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.