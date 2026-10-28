Kimliklerde yeni dönem hazırlığı! Tarih belli oldu: Öncelik kamu çalışanlarında

Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin 2027 yılında geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneği 2027 yılında geliştirilecek. (Foto: AA)

TÜRKİYE'DE DİJİTAL KİMLİK CÜZDANI İÇİN İLK ADIM

Bu kapsamda kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş birliği yapacak.

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Kimlik ve diploma belgelerini içerecek yeni sistem, pilot bir üniversitede test edilecek. (Foto: AA)

KULLANICI SAYISININ 71 MİLYONA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.