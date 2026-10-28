Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankasının ( FED ) ekim ayı faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışına giden Fed'in yeni toplantısında nasıl bir adım atacağı yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'de yükselen enflasyon faiz artışı ihtimalini gündemde tutarken, piyasalarda mevcut oranların korunacağı beklentisi ağırlık kazanıyor.

ABD'DE ENFLASYON YÜKSELDİ ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyonun beklentileri aşmasında enerji maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Enflasyon verileri, Fed'in fiyat istikrarını sağlamak için para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Ekim ayı toplantısı öncesinde piyasalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. CME Group verilerine dayanan 25 Ekim tarihli değerlendirmelerde, faizlerin sabit tutulma ihtimali yüzde 90, 25 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 10 olarak fiyatlandı. Ancak ABD'de enflasyonun yeniden hız kazanması, faiz artışı seçeneğinin tamamen gündemden çıkmadığını gösteriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Fed'in 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Karar metninin yayımlanmasının ardından FED Başkanı Kevin Warsh, Türkiye saatiyle 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Warsh'ın enflasyon, istihdam ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim 2026 FED faiz beklentisi belli oldu mu? (Foto: AA)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh (Foto: AA)

FED BAŞKANI WARSH'TAN TEMKİNLİ MESAJ

Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantılarında para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarının önemine dikkat çeken Warsh, gelecek faiz kararlarına yönelik önceden yönlendirme yapmaktan kaçındı.

Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

EKONOMİSTLERİN FED FAİZ TAHMİNLERİ FARKLILAŞTI

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, Fed'in yeni ekonomik verileri değerlendirmek amacıyla ekim toplantısında faizleri sabit tutacağını tahmin etti. Kamin, "Fed'in gelecek verilerin nasıl şekilleneceğini görmek için beklerken şimdilik faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağını tahmin ediyorum." dedi. Aralık ayında ise yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceğini belirten Kamin, yüksek enflasyon ve düşük işsizlik oranlarına dikkat çekti.

25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLEYENLER DE VAR

S&P Global ABD Başekonomisti Satyam Panday ise ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Enflasyonun Fed açısından öncelikli sorun olmaya devam ettiğini belirten Panday, iş gücü piyasasındaki istikrar işaretlerinin de bu beklentilerini desteklediğini söyledi. Panday, mevcut faiz artışı döngüsünde toplam 50 baz puanlık ilave sıkılaşma öngördüklerini ifade etti.

FED KARARINDA OY BİRLİĞİ SAĞLANACAK MI?

ING ekonomistleri James Knightley, Padhraic Garvey ve Chris Turner tarafından hazırlanan analizde, Fed'in ekim ayı faiz kararının oy birliğiyle alınmayabileceği belirtildi. Analizde, bazı FED yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında ilave faiz artışını savunabileceğine dikkat çekildi. ING ekonomistleri, ekim ayında faizlerin sabit tutulmasını, aralık ayında ise yeni bir artış yapılmasını beklediklerini aktardı.

FED SON FAİZ KARARINDA NE YAPMIŞTI?

Fed, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Böylece banka, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Eylül kararının ardından piyasaların odağı, Fed'in yılın kalan toplantılarında sıkılaşmaya devam edip etmeyeceğine çevrildi.

FED FAİZ KARARI ALTIN, DOLAR VE BORSAYI NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz kararları, dolar, altın, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı veya sıkı para politikasının süreceğine yönelik mesajlar, dolar ve ABD tahvil getirilerini desteklerken altın ve hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabiliyor. Faizlerin sabit tutulması durumunda ise piyasaların yönü, karar metninde yer alan ifadeler ve Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarına göre şekillenebilecek. Yatırımcılar özellikle aralık ayına ilişkin faiz sinyallerini yakından izleyecek.