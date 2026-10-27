9 soruda fon yatırımcılarını ilgilendiren yeni kanun: Net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak?

Serbest fonlar ve hisse senedi yoğun fonlar da yalnızca fon türleri nedeniyle otomatik olarak kapsamda değerlendirilmeyecek. Bu fonların durumu da ilgili SPK kararları ve tasfiye süreçlerine göre belirlenecek.

7596 sayılı Kanun, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği ve 27 Ekim 2026 itibarıyla tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonları için uygulanacak.

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarını ilgilendiren yeni yasal düzenleme yürürlüğe girdi. 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, yatırımcıların net yatırım tutarlarının belirlenmesinden ara ödemelere, fon malvarlığından çıkarılan değerlerin geri kazanılmasından tasfiye sürecinin denetimine kadar birçok konuda yeni esaslar getirdi.

Fondan çekilen tutarlar ise ilk giren ilk çıkar yöntemiyle hesaplamadan düşülecek. Net yatırım tutarı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek.

Nakit giriş ve çıkışları, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihler esas alınarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması üzerinden güncellenecek.

Ancak bu sınır, her yatırımcıya otomatik olarak 1 milyon TL verileceği anlamına gelmiyor. Ara ödemeler, ilgili fonun dağıtılabilir nakit kaynaklarıyla sınırlı olacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar, hesaplanan net yatırım tutarlarını aşmamak kaydıyla ara ödeme alabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ödeme yapılabilecek.

Kanuna göre SPK tarafından belirlenecek fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

Düzenleme kapsamında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek.

4. ANA PARASINI DAHA ÖNCE ÇEKEN YATIRIMCI YENİDEN ÖDEME ALABİLECEK Mİ?

Yeni düzenlemede yalnızca yatırımcının hesabında görünen mevcut tutar değil, geçmişte yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği çıkışlar da esas alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın daha önce verdiği örnekte, fona 1 milyon TL yatıran ve 2 milyon TL kazanç elde eden bir yatırımcının, bu kazancı çekerek hesabında 1 milyon TL bırakması durumu ele alınmıştı.

Yılmaz, ana parasını daha önce geri almış olması nedeniyle söz konusu yatırımcıya olağanüstü ara ödeme kapsamında yeniden 1 milyon TL ödenmeyeceğini belirtmişti.

Kanuna göre nihai ödeme hesaplanırken tasfiye malvarlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla daha önce yapılan ödemeler de mahsup edilecek.

5. TEFAS'TA GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEMLER VE ÖDEME ALAMAYACAK KİŞİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Kanun, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) 17 Eylül 2026 ve öncesinde iletilmesine rağmen belirli nedenlerle gerçekleştirilemeyen işlemleri de kapsıyor.

İlgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle tamamlanamayan talimatlarda, katılma payları bloke edilen yatırımcılar fon pay sahibi kabul edilerek tasfiye hükümlerine tabi tutulacak.

Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşların kayıtlarıyla MKK kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda belirlenecek.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri işlediği ya da bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

6. FON MALVARLIĞINDAN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ÇIKARILAN DEĞERLER NASIL GERİ ALINACAK?

Düzenlemeyle fon malvarlığından hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına yönelik esaslar da belirlendi.

Fonun gerçek ekonomik menfaatine uygun bir amacı bulunmayan, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle ilişkili taraflara, hakim ortaklara, yöneticilere ya da üçüncü kişilere aktarılan para, sermaye piyasası araçları, mal, hak ve alacaklar ile bunların yerine geçen değerler geri kazanım kapsamında değerlendirilebilecek.

Oluşan zarardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

Zararın bu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde SPK tarafından sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarına da başvurulabilecek.

Sorumluların görevlerinden ayrılması, görev yaptıkları dönemdeki karar ve işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

SPK, zarar veya kayıp tutarını ve sorumluları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. TMSF de ilgili mevzuat kapsamında takip ve tahsilat işlemlerini yürütebilecek.