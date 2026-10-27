9 soruda fon yatırımcılarını ilgilendiren yeni kanun: Net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak?
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin 7596 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yatırımcıların net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme şartları ve tasfiye sürecine ilişkin esaslar belirlendi. Peki net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak, kimler ara ödeme alabilecek? İşte 9 soruda yeni kanunun ayrıntıları.
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarını ilgilendiren yeni yasal düzenleme yürürlüğe girdi. 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, yatırımcıların net yatırım tutarlarının belirlenmesinden ara ödemelere, fon malvarlığından çıkarılan değerlerin geri kazanılmasından tasfiye sürecinin denetimine kadar birçok konuda yeni esaslar getirdi.
Kanun, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine hükmedilen ve düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.
1. FON KANUNU HANGİ YATIRIMCILARI VE FONLARI KAPSIYOR?
7596 sayılı Kanun, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği ve 27 Ekim 2026 itibarıyla tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonları için uygulanacak.
Düzenlemenin kapsamı, fonların türünden ziyade tasfiye kararının tarihi ve işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı esas alınarak belirlenecek.
Serbest fonlar ve hisse senedi yoğun fonlar da yalnızca fon türleri nedeniyle otomatik olarak kapsamda değerlendirilmeyecek. Bu fonların durumu da ilgili SPK kararları ve tasfiye süreçlerine göre belirlenecek.
2. 1 MİLYON TL'LİK ARA ÖDEME KİMLERE YAPILACAK?
Kanuna göre SPK tarafından belirlenecek fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.
Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar, hesaplanan net yatırım tutarlarını aşmamak kaydıyla ara ödeme alabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ödeme yapılabilecek.
Ancak bu sınır, her yatırımcıya otomatik olarak 1 milyon TL verileceği anlamına gelmiyor. Ara ödemeler, ilgili fonun dağıtılabilir nakit kaynaklarıyla sınırlı olacak.
3. NET YATIRIM TUTARI NASIL HESAPLANACAK?
Yatırımcıların net yatırım tutarı belirlenirken fona yatırdıkları ve fondan çektikleri nakit tutarlar dikkate alınacak.
Nakit giriş ve çıkışları, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihler esas alınarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması üzerinden güncellenecek.
Fondan çekilen tutarlar ise ilk giren ilk çıkar yöntemiyle hesaplamadan düşülecek. Net yatırım tutarı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek.
Öte yandan ara ödeme hesaplamalarında enflasyon endekslemesi uygulanmayacak. Enflasyon güncellemesi, kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde nihai ödeme hesabında dikkate alınacak.
4. ANA PARASINI DAHA ÖNCE ÇEKEN YATIRIMCI YENİDEN ÖDEME ALABİLECEK Mİ?
Yeni düzenlemede yalnızca yatırımcının hesabında görünen mevcut tutar değil, geçmişte yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği çıkışlar da esas alınacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın daha önce verdiği örnekte, fona 1 milyon TL yatıran ve 2 milyon TL kazanç elde eden bir yatırımcının, bu kazancı çekerek hesabında 1 milyon TL bırakması durumu ele alınmıştı.
Yılmaz, ana parasını daha önce geri almış olması nedeniyle söz konusu yatırımcıya olağanüstü ara ödeme kapsamında yeniden 1 milyon TL ödenmeyeceğini belirtmişti.
Kanuna göre nihai ödeme hesaplanırken tasfiye malvarlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla daha önce yapılan ödemeler de mahsup edilecek.
5. TEFAS'TA GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEMLER VE ÖDEME ALAMAYACAK KİŞİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Kanun, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) 17 Eylül 2026 ve öncesinde iletilmesine rağmen belirli nedenlerle gerçekleştirilemeyen işlemleri de kapsıyor.
İlgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle tamamlanamayan talimatlarda, katılma payları bloke edilen yatırımcılar fon pay sahibi kabul edilerek tasfiye hükümlerine tabi tutulacak.
Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşların kayıtlarıyla MKK kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda belirlenecek.
Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri işlediği ya da bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.
6. FON MALVARLIĞINDAN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ÇIKARILAN DEĞERLER NASIL GERİ ALINACAK?
Düzenlemeyle fon malvarlığından hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına yönelik esaslar da belirlendi.
Fonun gerçek ekonomik menfaatine uygun bir amacı bulunmayan, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle ilişkili taraflara, hakim ortaklara, yöneticilere ya da üçüncü kişilere aktarılan para, sermaye piyasası araçları, mal, hak ve alacaklar ile bunların yerine geçen değerler geri kazanım kapsamında değerlendirilebilecek.
Oluşan zarardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.
Zararın bu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde SPK tarafından sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarına da başvurulabilecek.
Sorumluların görevlerinden ayrılması, görev yaptıkları dönemdeki karar ve işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.
SPK, zarar veya kayıp tutarını ve sorumluları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. TMSF de ilgili mevzuat kapsamında takip ve tahsilat işlemlerini yürütebilecek.
7. EL KONULAN MALVARLIKLARI YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE KULLANILABİLECEK Mİ?
Fonlarla bağlantılı suç soruşturmalarında el konulan malvarlığı değerleri, belirli koşullarda tasfiye sürecine dahil edilebilecek.
Fona doğrudan iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçları, yetkili adli mercilerin kararıyla ilgili fona veya geri kazanım hesabına aktarılabilecek.
Doğrudan devredilemeyen malvarlığı değerleri için ise TMSF kayyım olarak atanabilecek. TMSF, kayyım olarak görevlendirildiği durumlarda dava sonucunu beklemeden ilgili varlıkları satabilecek veya tasfiye edebilecek.
Yargılama sonunda müsaderesine karar verilen ve fon malvarlığından çıktığı ya da fon zararının karşılığı olduğu mahkemece belirlenen değerler, Hazineye gelir kaydedilmeden ilgili fona aktarılacak.
Fonun tasfiyesi tamamlanmışsa söz konusu tutarlar geri kazanım hesabına yönlendirilecek.
8. GERİ KAZANILAN PARALAR YATIRIMCILARA NASIL DAĞITILACAK?
Her yatırım fonu için TMSF bünyesinde ayrı bir geri kazanım hesabı oluşturulacak. Bu hesaplardaki kaynaklar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılabilecek.
Tasfiye sırasında tahsil edilen tutarlar, fonun yönetimi ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye malvarlığına eklenecek.
Tasfiyesi devam eden fonlarda geri kazanılan kaynaklar, zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye ile görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyesi tamamlanan fonlarda ise tutarlar yatırımcılara dağıtılmak üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.
Ödemelerde yatırımcıların fon katılma payı sahipliği oranları dikkate alınacak.
Yatırımcıya düşen tutarın SPK tarafından belirlenen asgari ödeme sınırının altında kalması halinde hak edilen miktar yatırımcı adına izlenecek. Biriken tutar belirlenen sınıra ulaştığında ödeme yapılacak.
9. FON TASFİYESİNİ KİM DENETLEYECEK, YENİ KANUN NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Kanuna göre yatırım fonlarının tasfiyesi, SPK'nin gözetim ve denetimi altında, Kurul tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yürütülecek.
SPK; fon varlıklarının belirlenmesi, nakde çevrilmesi, değerleme yöntemleri, fon pay sahipliğinin tespiti, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak.
Tasfiye işlemlerini yürüten kuruluşlar, yatırımcıların menfaatlerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak fon portföylerinden mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için gerekli özeni gösterecek.
7596 sayılı Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun hükümleri, 17 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.