FTSE Russell'dan Türkiye kararı: İleri Gelişen Piyasa statüsü korundu, İzleme Listesi'ne alınmadı
Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsünde değişikliğe gitmedi. Türkiye “İleri Gelişen Piyasa” (Advanced Emerging) statüsünü korurken olası sınıflandırma değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne de alınmadı. FTSE, SPK ve Borsa İstanbul ile teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın Türkiye piyasalarına ilişkin beklenen değerlendirmesi açıklandı. FTSE Russell, 6 Ekim'de yayımladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsünü değiştirmedi.
Türkiye mevcut sınıflandırmasını korurken olası statü değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne de dahil edilmedi.
TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ
FTSE Russell'ın değerlendirmesine göre Türkiye, "Advanced Emerging" yani "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.
Böylece yıllık değerlendirme sonucunda Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Kurum, Türkiye'yi olası bir sınıflandırma değişikliği için İzleme Listesi'ne de almadı.
TÜRKİYE İZLEME LİSTESİ'NDE YOK
FTSE Russell'ın ülke sınıflandırma sisteminde İzleme Listesi, gelecekte piyasa statüsünde değişiklik yapılması değerlendirilen ülkeleri kapsıyor.
Yayımlanan son raporda Türkiye bu listeye dahil edilmedi.
Dolayısıyla Türkiye açısından mevcut İleri Gelişen Piyasa statüsü devam ediyor.
SPK VE BORSA İSTANBUL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
FTSE Russell'ın açıklamasında Türkiye piyasalarına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğüne de yer verildi.
Kurum, Eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul ile temasların devam ettiğini bildirdi.
Görüşmelerde piyasa verilerinin sunumuna ilişkin teknik başlıklar ele alınıyor.
MKK VERİLERİ İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA
Çalışmaların merkezindeki konulardan biri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan fiili dolaşım verileri.
FTSE Russell, fiili dolaşımdaki hisse senedi rakamlarına temel oluşturan verilerin daha ayrıntılı düzeyde sunulmasının mümkün olup olmadığının değerlendirildiğini belirtti.
Bu kapsamda FTSE Russell, SPK ve Borsa İstanbul arasındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MISIR LİSTEDEN ÇIKTI, UMMAN EKLENDİ
Yıllık ülke sınıflandırması değerlendirmesinde başka piyasalarla ilgili kararlar da açıklandı. Mısır, FTSE Russell'ın İzleme Listesi'nden çıkarıldı.
Umman ise olası statü yükseltmesinin değerlendirilmesi amacıyla İzleme Listesi'ne dahil edildi.
SIRADAKİ TARİH 6 NİSAN 2027
FTSE Russell'ın ülke sınıflandırmalarına ilişkin bir sonraki ara değerlendirmesinin 6 Nisan 2027'de yayımlanması bekleniyor.
Türkiye açısından bu süreçte SPK ve Borsa İstanbul ile yürütülen teknik görüşmelerin seyri takip edilecek.