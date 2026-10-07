Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsünde değişikliğe gitmedi. Türkiye “İleri Gelişen Piyasa” (Advanced Emerging) statüsünü korurken olası sınıflandırma değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne de alınmadı. FTSE, SPK ve Borsa İstanbul ile teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın Türkiye piyasalarına ilişkin beklenen değerlendirmesi açıklandı. FTSE Russell, 6 Ekim'de yayımladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsünü değiştirmedi. Türkiye mevcut sınıflandırmasını korurken olası statü değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne de dahil edilmedi. TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ FTSE Russell'ın değerlendirmesine göre Türkiye, "Advanced Emerging" yani "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korudu. Böylece yıllık değerlendirme sonucunda Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kurum, Türkiye'yi olası bir sınıflandırma değişikliği için İzleme Listesi'ne de almadı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) TÜRKİYE İZLEME LİSTESİ'NDE YOK FTSE Russell'ın ülke sınıflandırma sisteminde İzleme Listesi, gelecekte piyasa statüsünde değişiklik yapılması değerlendirilen ülkeleri kapsıyor. Yayımlanan son raporda Türkiye bu listeye dahil edilmedi. Dolayısıyla Türkiye açısından mevcut İleri Gelişen Piyasa statüsü devam ediyor. SPK VE BORSA İSTANBUL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR FTSE Russell'ın açıklamasında Türkiye piyasalarına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğüne de yer verildi. Kurum, Eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul ile temasların devam ettiğini bildirdi. Görüşmelerde piyasa verilerinin sunumuna ilişkin teknik başlıklar ele alınıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) MKK VERİLERİ İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA Çalışmaların merkezindeki konulardan biri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan fiili dolaşım verileri. FTSE Russell, fiili dolaşımdaki hisse senedi rakamlarına temel oluşturan verilerin daha ayrıntılı düzeyde sunulmasının mümkün olup olmadığının değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda FTSE Russell, SPK ve Borsa İstanbul arasındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.