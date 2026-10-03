Togg'un eylül ayındaki toplam elektrikli otomobil satışlarından aldığı pay yüzde 44 oldu. Böylece satılan her iki elektrikli otomobilden yaklaşık biri Togg olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil satışlarında da Togg modelleri ilk iki sırayı paylaştı. T10X'i T10F takip ederken Tesla Model Y, 1725 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde satışlar 33 bin 39'a, toplam pazardaki payları ise yüzde 51,8'e ulaştı. Türkiye'de eylül ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını bu iki araç grubu oluşturdu.

DOKUZ AYLIK SATIŞLARDA T10X İKİNCİ OLDU

Ocak-eylül döneminde model bazında toplam otomobil satışlarının lideri, 33 bin 636 adetle Renault Clio oldu. Togg T10X, 22 bin 20 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Megane Sedan ise 21 bin 776 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Aynı dönemde elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışları 326 bin 35 adede ulaştı. Bu araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 51,9 olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındaki araçların satışları yüzde 7,9 artarken toplam pazardaki payları yüzde 17 oldu. 160 kilovatın üzerindeki araçların satışları ise yüzde 59 geriledi ve pazar payları yüzde 2,3 olarak kaydedildi.