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Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı!

Türkiye’de otomobil satışlarının yüzde 27,8 gerilediği eylülde Togg T10X, 4 bin 237 satışla liderliğini üst üste ikinci aya taşıdı. T10F de toplam satışlarda dördüncü sıraya yerleşti. Elektrikli otomobil pazarında ilk iki sırayı paylaşan Togg modellerinin toplam payı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Togg T10X, ağustos ayında elde ettiği otomobil pazarı liderliğini eylülde de korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,8 azalarak 63 bin 736'ya geriledi. Pazarın daraldığı dönemde Togg'un iki modeli de en çok satan ilk beş otomobil arasına girdi.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 1

T10X ZİRVEDE, T10F DÖRDÜNCÜ SIRADA

Eylülde 4 bin 237 adet satılan Togg T10X, model bazında toplam otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci, Renault Megane Sedan ise 2 bin 726 satışla üçüncü oldu.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 2

Togg T10F, 2 bin 455 satışla dördüncü sıraya yerleşirken Renault Clio, 1993 satışla ilk beşi tamamladı.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 3

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA İLK İKİ SIRA TOGG'UN

Elektrikli otomobil satışlarında da Togg modelleri ilk iki sırayı paylaştı. T10X'i T10F takip ederken Tesla Model Y, 1725 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Togg'un eylül ayındaki toplam elektrikli otomobil satışlarından aldığı pay yüzde 44 oldu. Böylece satılan her iki elektrikli otomobilden yaklaşık biri Togg olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın eylül ayında T10X'in satışları 1061, T10F'nin satışları ise 1194 adet seviyesindeydi.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 4

SATILAN OTOMOBİLLERİN YARISINDAN FAZLASI ELEKTRİKLİ VEYA HİBRİT

Eylülde elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,7'ye yükseldi.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde satışlar 33 bin 39'a, toplam pazardaki payları ise yüzde 51,8'e ulaştı. Türkiye'de eylül ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını bu iki araç grubu oluşturdu.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 5

DOKUZ AYLIK SATIŞLARDA T10X İKİNCİ OLDU

Ocak-eylül döneminde model bazında toplam otomobil satışlarının lideri, 33 bin 636 adetle Renault Clio oldu. Togg T10X, 22 bin 20 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Megane Sedan ise 21 bin 776 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Aynı dönemde elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışları 326 bin 35 adede ulaştı. Bu araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 51,9 olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındaki araçların satışları yüzde 7,9 artarken toplam pazardaki payları yüzde 17 oldu. 160 kilovatın üzerindeki araçların satışları ise yüzde 59 geriledi ve pazar payları yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı! - 6

EYLÜL 2026'DA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

ODMD verilerine göre eylül ayında model bazında satış sıralaması şöyle oluştu:

Sıra Marka Model Satış adedi
1 Togg T10X 4.237
2 Renault Boreal 3.159
3 Renault Megane Sedan 2.726
4 Togg T10F 2.455
5 Renault Clio HB 1.993
6 Toyota Corolla 1.939
7 Renault Duster 1.857
8 Tesla Model Y 1.725
9 Hyundai i20 1.649
10 Kia Sportage 1.591

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