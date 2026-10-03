Zirvenin tek sahibi var: Togg T10x liderliği bırakmadı!
Türkiye’de otomobil satışlarının yüzde 27,8 gerilediği eylülde Togg T10X, 4 bin 237 satışla liderliğini üst üste ikinci aya taşıdı. T10F de toplam satışlarda dördüncü sıraya yerleşti. Elektrikli otomobil pazarında ilk iki sırayı paylaşan Togg modellerinin toplam payı yüzde 44 olarak gerçekleşti.
Togg T10X, ağustos ayında elde ettiği otomobil pazarı liderliğini eylülde de korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,8 azalarak 63 bin 736'ya geriledi. Pazarın daraldığı dönemde Togg'un iki modeli de en çok satan ilk beş otomobil arasına girdi.
T10X ZİRVEDE, T10F DÖRDÜNCÜ SIRADA
Eylülde 4 bin 237 adet satılan Togg T10X, model bazında toplam otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci, Renault Megane Sedan ise 2 bin 726 satışla üçüncü oldu.
Togg T10F, 2 bin 455 satışla dördüncü sıraya yerleşirken Renault Clio, 1993 satışla ilk beşi tamamladı.