Eşel mobil sonrası ilk adım! Ani şoku önlemek için kademeli geçiş planlandı
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında oluşan baskıyı sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla sona erdi. Devletin yaklaşık 500 milyar liralık vergiden feragat ederek vatandaşa kalkan olduğu sistemin ardından, fiyat artışlarının tek seferde pompaya yansımasını önlemek için 3 aylık kademeli geçiş takvimi başlatıldı.
ABD ve İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında oluşan artış baskısını sınırlamak için uygulanan eşel mobil sistemi sona erdi. Benzinde yaklaşık 12.47 liralık vergi kaynaklı artışın tek seferde pompaya yansımasını önlemek amacıyla üç aylık geçiş takvimi getirildi. İlk aşamada benzinde 4.15 lira, motorinde 3.60 lira, LPG'de ise 1.48 lira fiyat artışı bekleniyor. Devlet eşel mobil ile akaryakıt fiyatlarına 500 milyar liralık destekte bulundu.
ÜÇ AYA YAYILDI
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre ABD ve İsrail'in İran'la savaşının petrol piyasasında yarattığı fiyat baskısına karşı devreye alınan eşel mobil uygulamasında yeni döneme geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim itibarıyla sistem sona ererken, benzinde azaltılan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) eski seviyesine dönüşü ekim, kasım ve aralık aylarına yayıldı. LPG'de vergi doğrudan önceki seviyesine çıkarıldı. Motorinde ise ağustosta başlatılan kademeli geçiş devam edecek.
EŞEL MOBİL NEFES ALDIRDI
Mart 2026'da başlatılan eşel mobil uygulamasıyla, savaşın etkisiyle yükselen akaryakıt maliyetlerinin tüketiciye yansıması azaltılmaya çalışıldı. Sistemde, fiyat artışlarının bir bölümü devletin aldığı ÖTV'den düşülerek karşılandı. Böylece maliyetlerdeki yükselişin tamamının pompaya zam olarak yansıması önlendi. Başlangıçta artışların yüzde 75'ine kadar olan bölümü ÖTV indirimiyle dengelenirken, daha sonra bu oran ağustos ve eylül dönemi için yüzde 25'e düşürüldü. Uygulama süresinin dolmasıyla azaltılan vergilerin yeniden artırılması aşamasına geçildi.