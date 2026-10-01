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TCMB’den KOBİ kredilerine nefes aldıracak hamle! Büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCMB’den KOBİ kredilerine nefes aldıracak hamle! Büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltilirken, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

TCMB, makro ihtiyati çerçeve kapsamında zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemeleri devreye aldı. Yapılan değişiklikle KOBİ kredileri için uygulanan yüzde 4,5'lik büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.

TL ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME

Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü. TCMB, düzenlemelerin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla yapıldığını bildirdi.

Yeni düzenlemeler, bankaların kredi büyümesi ve likidite yönetimi açısından uygulanan makro ihtiyati çerçevede değişiklik anlamına geliyor.

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