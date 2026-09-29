AJet'in yurt dışı bağlantılı uçuş kampanyasında tek yön Basic bilet fiyatları 39 avro artı vergilerden başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen veya Ankara Esenboğa üzerinden yapılan seçili bağlantılı dış hat seferlerinde toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. Bilet alımı 1 Ekim saat 23.59'da sona eriyor. Kampanyalı biletler, belirlenen istisna tarihler dışında 17 Kasım 2026-4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde kullanılabiliyor.

Toplam 100 bin indirimli koltuğu kapsayan uygulama, AJet'in uçuş düzenlediği 54 destinasyon arasındaki bağlantılı seferlerde geçerli. Amsterdam-Dubai, Berlin-Tiflis ve Paris-Beyrut gibi seçili rotalarda yolculuklar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı veya Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor.

AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili yurt dışı uçuşlarında yeni bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tek yön Basic biletler 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’in kampanyası 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor. (A Haber)

BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyalı biletlerle yapılacak seyahatlerin tarih aralığı da belli oldu. İndirimli fiyatlar, 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Ancak kampanya kapsamında bazı tarihler için istisna uygulanacak. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye'den yurt dışına yapılan uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanyaya dahil edilmeyecek.