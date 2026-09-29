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AJet’ten Avrupa ve Orta Doğu’ya kampanya! Biletler 39 avrodan başlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet’ten Avrupa ve Orta Doğu’ya kampanya! Biletler 39 avrodan başlıyor

AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında kampanya başlattı. 100 bin indirimli koltuğun yer aldığı kampanyada tek yön Basic biletler 39 avro artı vergilerden başlıyor. Biletler 1 Ekim’e kadar alınabilecek.

AJet'in yurt dışı bağlantılı uçuş kampanyasında tek yön Basic bilet fiyatları 39 avro artı vergilerden başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen veya Ankara Esenboğa üzerinden yapılan seçili bağlantılı dış hat seferlerinde toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. Bilet alımı 1 Ekim saat 23.59'da sona eriyor. Kampanyalı biletler, belirlenen istisna tarihler dışında 17 Kasım 2026-4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde kullanılabiliyor.

AJet, seçili dış hat uçuşlarında 39 avrodan başlayan biletleri satışa sundu. (A Haber Grafik Ekibi)AJet, seçili dış hat uçuşlarında 39 avrodan başlayan biletleri satışa sundu. (A Haber Grafik Ekibi)

100 BİN KOLTUK KAMPANYAYA DAHİL EDİLDİ

AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili yurt dışı uçuşlarında yeni bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tek yön Basic biletler 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Toplam 100 bin indirimli koltuğu kapsayan uygulama, AJet'in uçuş düzenlediği 54 destinasyon arasındaki bağlantılı seferlerde geçerli. Amsterdam-Dubai, Berlin-Tiflis ve Paris-Beyrut gibi seçili rotalarda yolculuklar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı veya Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor.

AJet’in kampanyası 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor. (A Haber)AJet’in kampanyası 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor. (A Haber)

BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyalı biletlerle yapılacak seyahatlerin tarih aralığı da belli oldu. İndirimli fiyatlar, 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Ancak kampanya kapsamında bazı tarihler için istisna uygulanacak. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye'den yurt dışına yapılan uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanyaya dahil edilmeyecek.

Kampanyalı biletler 1 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. (A Haber)Kampanyalı biletler 1 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. (A Haber)

BİLET SATIŞI 1 EKİM SAAT 23.59'DA SONA ERİYOR

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 1 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor.

Biletler AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ile yetkili acenteler üzerinden alınabiliyor.

AJet kampanyasında Avrupa’dan Orta Doğu’ya birçok rota yer alıyor. (A Haber)AJet kampanyasında Avrupa’dan Orta Doğu’ya birçok rota yer alıyor. (A Haber)

KAMPANYADA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

AJet'in kampanyası Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan çok sayıda destinasyonu kapsıyor. Kampanya kapsamındaki şehirler arasında şunlar bulunuyor:

  • Avrupa: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon
  • Balkanlar: Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp
  • Kafkasya ve Orta Asya: Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana
  • Orta Doğu: Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep
  • Kuzey Afrika: Cezayir, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye

AJet, dış hat uçuşlarında farklı paket seçeneklerini de kampanyaya dahil etti. (A Haber)AJet, dış hat uçuşlarında farklı paket seçeneklerini de kampanyaya dahil etti. (A Haber)

KAMPANYADA HANGİ BİLET PAKETLERİ BULUNUYOR?

Kampanya yalnızca Basic biletlerle sınırlı değil. AJet'in açıklamasına göre indirimli fiyatlarla farklı paket seçenekleri de sunuluyor.

Paket
Başlangıç fiyatı
EcoJet
29 €
Flex
39 €
Premium
59 €

Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına açıldı. (A Haber)Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına açıldı. (A Haber)

AJET KAMPANYASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular için öne çıkan koşullar şöyle:

  • Toplam 100 bin indirimli koltuk bulunuyor.
  • Bilet satışı 1 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.
  • Seyahatler 17 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.
  • Yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 11-27 Aralık, Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 29 Aralık-10 Ocak tarihleri kampanya dışında.
  • Kampanya yalnızca AJet'in tarifeli seferlerinde geçerli.
  • Kampanya biletleri AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerinden alınabilecek.
  • Kampanya kapsamındaki ücretlere vergi ve harçlar dahil değil.

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