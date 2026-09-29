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Ons altında FED baskısı tırmanıyor! Alım fırsatı mı, fırtına öncesi sessizlik mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ons altında FED baskısı tırmanıyor! Alım fırsatı mı, fırtına öncesi sessizlik mi?

Altın fiyatlarında FED kararı ve petrol piyasasındaki hareket öne çıkıyor. Gram altında 6.500 liranın kritik bir seviye haline geldiğini belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ons altında 4.100 dolar seviyelerindeki seyre dikkat çekti. A Haber canlı yayında piyasaları değerlendirdi.

Altın ve borsadaki hareketi değerlendiren Faruk Erdem, gram altında 6.500 liranın önemli bir eşik haline geldiğini, ons altının ise 4.100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Ekim ayındaki FED toplantısında faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini söyleyen Erdem, yüksek faizin altını baskılamaya devam edeceğini kaydetti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin de hem altın hem enflasyon üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Faruk Erdem, borsada pazartesiden bu yana süren düşüşte fonlara ait hisselerdeki gerilemenin etkili olduğunu söyledi. (Görsel: A Haber)Faruk Erdem, borsada pazartesiden bu yana süren düşüşte fonlara ait hisselerdeki gerilemenin etkili olduğunu söyledi. (Görsel: A Haber)

BORSADAKİ DÜŞÜŞTE FON HİSSELERİ ETKİLİ

Faruk Erdem, borsada haftanın başından bu yana düşüş yaşandığını belirtti. Fonların aldığı bazı hisselerdeki gerilemenin borsayı da etkilediğini söyleyen Erdem, tasfiye süreciyle ilgili verilecek güvencenin ardından toparlanma beklediğini aktardı.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Borsanın 13.000 puanın altında bulunduğunu belirten Erdem, fonlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkmadan önce endeksin 13.000 puanın hemen üzerinde olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlardan biri olarak değerlendirildi. (Görsel: A Haber)Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlardan biri olarak değerlendirildi. (Görsel: A Haber)

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Petrol fiyatlarının istenilen seviyeye gerilemediğini belirten Erdem, fiyatların yeniden yaklaşık yüzde 1,5 yukarı hareket ettiğini söyledi. Bu hareketin hafta başından bu yana altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Erdem, ons altının 4.100 dolar seviyelerinde seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Ekim ayında FED'in faiz toplantısı bulunduğunu hatırlatarak, faiz artışı yönündeki beklentilerin çoğaldığını belirtti. Açıklamasında "Faiz arttığı sürece altını baskılamaya devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Gram altının 6.500 liranın üzerinde kalması, kısa vadeli fiyat hareketlerinde bu seviyeyi önemli bir eşik haline getiriyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Gram altının 6.500 liranın üzerinde kalması, kısa vadeli fiyat hareketlerinde bu seviyeyi önemli bir eşik haline getiriyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

GRAM ALTINDA 6.500 LİRA SEVİYESİ ÖNE ÇIKTI

Gram altının 6.500 liranın üzerinde kaldığını belirten Erdem, "6.500 lira orada artık kritik bir seviye oldu. Onun altına inmediği sürece de böyle yukarı yönlü hareket edecek" ifadelerini kullandı.

Altında kısa sürede sert bir hareket öngörmenin güç olduğunu aktaran Erdem, şubat ayında 6 bin liradan 8 bin liraya yaşanan yükselişin normal bir hareket olmadığını söyledi. "Şu ekim ayındaki FED kararını bir bekleyelim. Bir yandan da bu petrol fiyatlarını mutlaka takip etmemiz lazım" sözleriyle FED kararı ve petrol fiyatlarını öne çıkardı.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş, ithalat giderleri üzerinden üretim maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde ek baskı oluşturuyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Enerji maliyetlerindeki yükseliş, ithalat giderleri üzerinden üretim maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde ek baskı oluşturuyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

PETROLDEKİ HER 10 DOLARLIK ARTIŞ ENFLASYONA YANSIYOR

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu da artırdığını belirten Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde petrolün 7 puanlık etkisi olduğunu açıkladığını aktardı.

"Petroldeki her 10 dolarlık artış bize 1 puanlık enflasyon olarak geliyor. Netice itibariyle biz ithal ediyoruz. Maliyetimiz artıyor. Enerji dediğiniz şey bütün üretimin ana ham maddesi" ifadelerini kullandı.

#Altın #Petrol
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