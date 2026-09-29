Gram altının 6.500 liranın üzerinde kalması, kısa vadeli fiyat hareketlerinde bu seviyeyi önemli bir eşik haline getiriyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

GRAM ALTINDA 6.500 LİRA SEVİYESİ ÖNE ÇIKTI

Gram altının 6.500 liranın üzerinde kaldığını belirten Erdem, "6.500 lira orada artık kritik bir seviye oldu. Onun altına inmediği sürece de böyle yukarı yönlü hareket edecek" ifadelerini kullandı.

Altında kısa sürede sert bir hareket öngörmenin güç olduğunu aktaran Erdem, şubat ayında 6 bin liradan 8 bin liraya yaşanan yükselişin normal bir hareket olmadığını söyledi. "Şu ekim ayındaki FED kararını bir bekleyelim. Bir yandan da bu petrol fiyatlarını mutlaka takip etmemiz lazım" sözleriyle FED kararı ve petrol fiyatlarını öne çıkardı.