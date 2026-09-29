Ons altında FED baskısı tırmanıyor! Alım fırsatı mı, fırtına öncesi sessizlik mi?
Altın fiyatlarında FED kararı ve petrol piyasasındaki hareket öne çıkıyor. Gram altında 6.500 liranın kritik bir seviye haline geldiğini belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ons altında 4.100 dolar seviyelerindeki seyre dikkat çekti. A Haber canlı yayında piyasaları değerlendirdi.
Altın ve borsadaki hareketi değerlendiren Faruk Erdem, gram altında 6.500 liranın önemli bir eşik haline geldiğini, ons altının ise 4.100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Ekim ayındaki FED toplantısında faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini söyleyen Erdem, yüksek faizin altını baskılamaya devam edeceğini kaydetti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin de hem altın hem enflasyon üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
BORSADAKİ DÜŞÜŞTE FON HİSSELERİ ETKİLİ
Faruk Erdem, borsada haftanın başından bu yana düşüş yaşandığını belirtti. Fonların aldığı bazı hisselerdeki gerilemenin borsayı da etkilediğini söyleyen Erdem, tasfiye süreciyle ilgili verilecek güvencenin ardından toparlanma beklediğini aktardı.
Borsanın 13.000 puanın altında bulunduğunu belirten Erdem, fonlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkmadan önce endeksin 13.000 puanın hemen üzerinde olduğunu söyledi.
PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR
Petrol fiyatlarının istenilen seviyeye gerilemediğini belirten Erdem, fiyatların yeniden yaklaşık yüzde 1,5 yukarı hareket ettiğini söyledi. Bu hareketin hafta başından bu yana altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Erdem, ons altının 4.100 dolar seviyelerinde seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
Ekim ayında FED'in faiz toplantısı bulunduğunu hatırlatarak, faiz artışı yönündeki beklentilerin çoğaldığını belirtti. Açıklamasında "Faiz arttığı sürece altını baskılamaya devam edecek" değerlendirmesini yaptı.