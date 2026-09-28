Türk dünyasından küresel ekonomiye meydan okuma: 2,4 trilyon dolarlık süper güç
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025’te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayrisafi yurt içi hasılası 2,4 trilyon doları aştı. Türk Devletleri Dergisi’nde, bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı.
Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yayımlanan Türk Devletleri Dergisi'nin 7. sayısından derlenen bilgilere göre, teşkilat bünyesinde ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması ve bölgenin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekonomik iş birliğinin teşkilatın temel misyonlarından biri olmaya devam ettiğinin belirtildiği dergide, hizmetler ve yatırımların kolaylaştırılmasına ilişkin kapsamlı anlaşmaya yönelik müzakereler, ekonomik entegrasyonun artırılmasında öne çıkan çalışmalar arasında gösteriliyor.
2,4 TRİLYON DOLARI AŞTIĞI BELİRTİLDİ
Dergide, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacminin 1,27 trilyon dolara ulaştığı ve toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 2,4 trilyon doları aştığı belirtildi.
Bölge içi ticaretin henüz hedeflenen derinliğe ulaşmadığına işaret edilen çalışmada, bu açığın kapatılması amacıyla ekonomik entegrasyonu ve ülkelerin ortak küresel rekabet gücünü artıracak mekanizmalar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ
TDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon, bölgesel rekabet gücü ve bağlantısallığı artırmaya yönelik girişimlerle güçlenirken, merkez bankalarından yeşil finansa, mali istihbarattan rekabet otoritelerine uzanan iş birlikleri sürdürülebilir büyüme ve bölgesel yatırımlar için yeni alanlar açıyor.