THY’den Güney Avrupa’ya bilet fırsatı! 24 şehir için fiyatlar belli oldu
THY, Güney Avrupa ve Balkanlar’daki çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda kampanya başlattı. 9 Ekim’e kadar alınabilecek biletlerle 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 döneminde Priştine’den Paris’e kadar pek çok şehre 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçmak mümkün olacak.
Türk Hava Yolları (THY), seyahat planı yapanları ilgilendiren yeni bir bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında çoğunluğu Güney Avrupa ve Balkanlar'da bulunan çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatlar sunuluyor. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 9 Ekim 2026'ya kadar satın alması gerekiyor.
EN DÜŞÜK FİYAT 119 DOLAR
Kampanyada başlangıç fiyatı 119 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat Priştine ve Üsküp uçuşlarında geçerli olacak. Şehir ve uçuş noktasına göre fiyatlar değişirken, Avrupa'nın popüler destinasyonları da kampanya kapsamında yer alıyor.
THY'nin açıkladığı kampanyalı başlangıç fiyatları şöyle:
PARİS VE NİCE İÇİN FİYAT 229 DOLARDAN BAŞLIYOR
Kampanya, Avrupa'nın yoğun ilgi gören şehirlerine seyahat etmek isteyen yolcuları da kapsıyor. Paris, Lizbon ve Nice için gidiş-dönüş biletler 229 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İtalya'ya gitmek isteyen yolcular için de farklı seçenekler bulunuyor. Milano, Roma, Venedik, Bologna, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo kampanya listesinde yer alıyor.
İspanya tarafında ise Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao ve Sevilla öne çıkıyor.