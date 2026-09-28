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THY’den Güney Avrupa’ya bilet fırsatı! 24 şehir için fiyatlar belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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THY’den Güney Avrupa’ya bilet fırsatı! 24 şehir için fiyatlar belli oldu

THY, Güney Avrupa ve Balkanlar’daki çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda kampanya başlattı. 9 Ekim’e kadar alınabilecek biletlerle 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 döneminde Priştine’den Paris’e kadar pek çok şehre 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçmak mümkün olacak.

Türk Hava Yolları (THY), seyahat planı yapanları ilgilendiren yeni bir bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında çoğunluğu Güney Avrupa ve Balkanlar'da bulunan çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatlar sunuluyor. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 9 Ekim 2026'ya kadar satın alması gerekiyor.

THY’nin kampanyasında Avrupa uçuşları 119 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor. (A Haber Grafik Ekibi)THY’nin kampanyasında Avrupa uçuşları 119 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor. (A Haber Grafik Ekibi)

EN DÜŞÜK FİYAT 119 DOLAR

Kampanyada başlangıç fiyatı 119 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat Priştine ve Üsküp uçuşlarında geçerli olacak. Şehir ve uçuş noktasına göre fiyatlar değişirken, Avrupa'nın popüler destinasyonları da kampanya kapsamında yer alıyor.

THY'nin açıkladığı kampanyalı başlangıç fiyatları şöyle:

Destinasyon
Gidiş-dönüş başlangıç fiyatı
Priştine, Üsküp
119 dolar
Saraybosna
129 dolar
Tiran
139 dolar
Podgorica, Atina, Selanik
149 dolar
Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao, Sevilla
189 dolar
Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya
199 dolar
Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordo
209 dolar
Porto
219 dolar
Lizbon, Paris, Nice
229 dolar

Paris, Lizbon ve Nice uçuşlarında kampanyalı fiyatlar 229 dolardan başlıyor. (A Haber)Paris, Lizbon ve Nice uçuşlarında kampanyalı fiyatlar 229 dolardan başlıyor. (A Haber)

PARİS VE NİCE İÇİN FİYAT 229 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya, Avrupa'nın yoğun ilgi gören şehirlerine seyahat etmek isteyen yolcuları da kapsıyor. Paris, Lizbon ve Nice için gidiş-dönüş biletler 229 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İtalya'ya gitmek isteyen yolcular için de farklı seçenekler bulunuyor. Milano, Roma, Venedik, Bologna, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo kampanya listesinde yer alıyor.

İspanya tarafında ise Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao ve Sevilla öne çıkıyor.

Kampanyalı biletler 1 Kasım 2026 ile 28 Şubat 2027 arasında kullanılabilecek. (AA)Kampanyalı biletler 1 Kasım 2026 ile 28 Şubat 2027 arasında kullanılabilecek. (AA)

KAMPANYALI BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyanın satın alma ve seyahat tarihleri birbirinden farklı. Bu nedenle bilet almak isteyenlerin iki tarihi birlikte kontrol etmesi gerekiyor.

  • Bilet satın alma son tarihi: 9 Ekim 2026
  • Seyahat başlangıcı: 1 Kasım 2026
  • Seyahat bitişi: 28 Şubat 2027
  • Uçuş tipi: Gidiş-dönüş
  • Kapsam: Sınırlı sayıda koltuk

THY’nin kampanyası 1 Kasım 2026’dan itibaren yapılacak seyahatleri kapsıyor. (A Haber)THY’nin kampanyası 1 Kasım 2026’dan itibaren yapılacak seyahatleri kapsıyor. (A Haber)

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

THY'nin açıklamasına göre kampanya, belirtilen tarihler arasında yapılacak gidiş-dönüş seyahatlerde ve sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli. Fiyatlar kampanyada belirtilen başlangıç tutarlarını ifade ediyor.

Kampanyanın uygulanmasına ilişkin detaylar ve uçuş seçenekleri THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Yolcular ayrıca 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya THY satış ofislerinden bilgi alabiliyor.

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