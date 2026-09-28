THY, Güney Avrupa ve Balkanlar’daki çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda kampanya başlattı. 9 Ekim’e kadar alınabilecek biletlerle 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 döneminde Priştine’den Paris’e kadar pek çok şehre 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçmak mümkün olacak.

Türk Hava Yolları (THY), seyahat planı yapanları ilgilendiren yeni bir bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında çoğunluğu Güney Avrupa ve Balkanlar'da bulunan çok sayıda noktaya gidiş-dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatlar sunuluyor. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 9 Ekim 2026'ya kadar satın alması gerekiyor.

THY’nin kampanyasında Avrupa uçuşları 119 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor. (A Haber Grafik Ekibi) EN DÜŞÜK FİYAT 119 DOLAR Kampanyada başlangıç fiyatı 119 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat Priştine ve Üsküp uçuşlarında geçerli olacak. Şehir ve uçuş noktasına göre fiyatlar değişirken, Avrupa'nın popüler destinasyonları da kampanya kapsamında yer alıyor. THY'nin açıkladığı kampanyalı başlangıç fiyatları şöyle: Destinasyon Gidiş-dönüş başlangıç fiyatı Priştine, Üsküp 119 dolar Saraybosna 129 dolar Tiran 139 dolar Podgorica, Atina, Selanik 149 dolar Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao, Sevilla 189 dolar Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya 199 dolar Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordo 209 dolar Porto 219 dolar Lizbon, Paris, Nice 229 dolar