Türkiye'nin turizm hamlesine uluslararası tescil: TTG Travel Industry Awards 2026'da ilk kez verilen ödül TGA'nın oldu
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Londra’da düzenlenen prestijli TTG Travel Industry Awards 2026’da ilk kez verilen "Destination for Change" ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödülün sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir turizm hamlelerinin başarısını tescillediğini vurguladı.
Türkiye'nin sürdürülebilir turizm ve erişilebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar, İngiltere seyahat sektörünün köklü yayınlarından Travel Trade Gazette (TTG) tarafından düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle layık görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanında uluslararası bir ödül daha kazandırıldığını belirtti.
Turizmde hedeflerini somut adımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz."
Ersoy, TGA ekibini ve ödülün kazanılmasına katkı sunan tüm sektör paydaşlarını tebrik etti.