Taşkent’te tarihi iş birliği! Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka

Türkiye ile Özbekistan, köklü kültürel bağlarını yeni ortak çalışmalarla güçlendirmeye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında ziyaret ettiği Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmelerde; kültürel mirasın korunmasından sanatçı ve uzman değişimlerine, festivallerden sahne sanatları ve sinemaya uzanan iş birliği başlıkları öne çıktı.

Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu tecrübenin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini ifade etti.

Ersoy görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Bakan Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezini ziyaret etti. Ersoy, ziyaretin ardından Nazarbekov ile merkezde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Özbekistan arasında “kültür alanında işbirliği mutabakat zaptı” imzalandı (Fotoğraf: ahaber)

Bakan Ersoy, karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesini önemsediğini söyledi. Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu'na katılımına dikkati çeken Ersoy, Türk arkeologların da Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Türkiye'de uygulanan Gece Müzeciliği modeline de değinen Ersoy, 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan ve 2026'da 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini belirtti.

Görüşmede, halk danslarının ortak çalışma alanı hâline getirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.