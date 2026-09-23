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Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı

Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında Boeing ile 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan dev sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda imzalanan anlaşmayla 100 adet Boeing 737-8 için kesin sipariş verilirken, 50 uçak için de opsiyon hakkı alındı. THY’nin Boeing ile bugüne kadar yaptığı en büyük tek koridorlu uçak siparişi olan anlaşmayla kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Yolları filosunu büyütmek için dev bir adım daha attı. Bayrak taşıyıcı, Boeing ile 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan anlaşmayı kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından gelen anlaşma, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve artan yolcu talebine karşı kapasitesini genişletme hamlesi olarak öne çıktı.

150 UÇAKLIK DEV FİLO ATAĞI

Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX siparişine ilişkin anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildi. Anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin siparişe bağlanırken, 50 adet Boeing 737 MAX için de opsiyon hakkı tanındı.

Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı - 1

100 UÇAK KESİN, 50 UÇAK OPSİYONLU

Anlaşma, Türk Hava Yolları'na filo planlamasında önemli bir esneklik de sağlıyor. THY, talep ve operasyonel ihtiyaçlarına göre ilave 50 uçaklık opsiyonunu kullanabilecek. Ayrıca anlaşma kapsamında, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı da bulunuyor.

"FİLOMUZU BÜYÜTME STRATEJİMİZDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yeni siparişin filo büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekti.

Şeker, "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek" dedi.

Şeker, anlaşmanın Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayacağını belirterek, Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin daha da ileri taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı - 2

BOEING'DEN THY'YE DESTEK MESAJI

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope da anlaşmaya ilişkin açıklamasında iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğine vurgu yaptı.

Pope, "Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Pope ayrıca, İstanbul merkezli uçuş ağını büyüten THY'yi ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

YAKITTA VE EMİSYONDA YÜZDE 20 AVANTAJ

Yeni uçakların, THY'nin özellikle yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarını güçlendirmesi bekleniyor.

Boeing 737-8 modeli, menzil ve yük kapasitesi avantajlarının yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda yüzde 20'ye varan azalma sağlıyor. Yeni uçakların, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve değişen operasyonel ihtiyaçlarına daha yüksek verimlilik ve esneklikle yanıt vermesi hedefleniyor.

BOEING FİLOSUNDA 200'ÜN ÜZERİNDE UÇAK

Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hâlihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dahil olmak üzere 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.

Yeni sipariş, 2025 yılında verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından THY ile Boeing arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinde yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı - 3

İŞ BİRLİĞİ FİLO BÜYÜMESİYLE SINIRLI KALMAYACAK

THY ve Boeing arasındaki iş birliği yalnızca uçak siparişiyle sınırlı değil. İki şirket, Türkiye'nin havacılık ekosistemine yönelik uzun vadeli iş birliklerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda taraflar, bu yıl endüstriyel katılım alanında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzaladı. İş birliği; "Yetkinlik Geliştirme", "Değer Oluşturma" ve "İş Fırsatları" olmak üzere üç temel başlık üzerine kuruldu.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIK EKOSİSTEMİNE YENİ KATKI

Mutabakat kapsamında yetkinliklerin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi birikiminin paylaşılması, insan kaynağının gelişiminin desteklenmesi ve sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yeni endüstriyel iş birliği fırsatlarının oluşturulması da planlanıyor. Böylece 150 uçağa kadar uzanan yeni Boeing anlaşması, THY'nin filo kapasitesindeki büyümenin yanı sıra Türkiye'nin havacılık sanayisine yönelik uzun vadeli iş birliğinin de önemli bir parçası olacak.

Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı - 4

TÜRK HAVA YOLLARI

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 566 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 305 uluslararası, 53 yurtiçi olmak üzere dünyada 133 ülke ve 358 noktaya uçmaktadır. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, X, Youtube, Linkedin ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.

STAR İTTİFAKI

Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde küresel erişim, dünya çapında tanınırlık ve kesintisiz hizmet değer önerisi sunan Star İttifakı (Star Alliance)'na üye havayolu şirketidir. Kuruluşundan bu yana sürdürdüğü yolculuğunda İttifak, dünyanın zahmetsizce birbirine bağlandığı bir gelecek vizyonuyla hareket ederek müşteri deneyimini zenginleştirmekte ve üye havayollarını bireysel kapasitelerinin ötesine taşıyan çözümler geliştirerek sadakati güçlendirmektedir.Star İttifakı'na üye havayolu şirketleri; Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Türk Hava Yolları ve United Airlines'dır. Star İttifakı hâlihazırda, 190 ülkedeki 1.150'den fazla havalimanına kesintisiz erişim sunarak dünya genelinin %90'ını kapsayan bir ağ sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortakları (Connecting Partners) olan Juneyao Airlines aracılığıyla ek bağlantılı uçuşlar da sunulmaktadır. Star Alliance Basın Birimi: Tel: +65 8729 6691 Email:

BOEİNG HAKKINDA:

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketlerinden ve ABD'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Boeing; 150'den fazla ülkedeki müşterileri için ticari uçaklar, savunma ürünleri ve uzay sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bunlara yönelik hizmetler sunmaktadır. Boeing'in ABD'de ve dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çalışanları ile tedarikçi ağı; inovasyona, ekonomik fırsatların geliştirilmesine, sürdürülebilirliğe ve toplumsal faydaya katkı sağlamaktadır. Boeing, güvenlik, kalite ve dürüstlük temel değerleri üzerine kurulu bir kurum kültürü geliştirme taahhüdünü sürdürmektedir.

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