Türk Hava Yolları'dan dev boeing hamlesi! 150 uçaklık Boeing 737 MAX filo atağı
Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında Boeing ile 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan dev sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda imzalanan anlaşmayla 100 adet Boeing 737-8 için kesin sipariş verilirken, 50 uçak için de opsiyon hakkı alındı. THY’nin Boeing ile bugüne kadar yaptığı en büyük tek koridorlu uçak siparişi olan anlaşmayla kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Türk Hava Yolları filosunu büyütmek için dev bir adım daha attı. Bayrak taşıyıcı, Boeing ile 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan anlaşmayı kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından gelen anlaşma, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve artan yolcu talebine karşı kapasitesini genişletme hamlesi olarak öne çıktı.
150 UÇAKLIK DEV FİLO ATAĞI
Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX siparişine ilişkin anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildi. Anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin siparişe bağlanırken, 50 adet Boeing 737 MAX için de opsiyon hakkı tanındı.
100 UÇAK KESİN, 50 UÇAK OPSİYONLU
Anlaşma, Türk Hava Yolları'na filo planlamasında önemli bir esneklik de sağlıyor. THY, talep ve operasyonel ihtiyaçlarına göre ilave 50 uçaklık opsiyonunu kullanabilecek. Ayrıca anlaşma kapsamında, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı da bulunuyor.
"FİLOMUZU BÜYÜTME STRATEJİMİZDE ÖNEMLİ BİR ADIM"
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yeni siparişin filo büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekti.
Şeker, "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek" dedi.
Şeker, anlaşmanın Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayacağını belirterek, Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin daha da ileri taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BOEING'DEN THY'YE DESTEK MESAJI
Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope da anlaşmaya ilişkin açıklamasında iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğine vurgu yaptı.
Pope, "Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Pope ayrıca, İstanbul merkezli uçuş ağını büyüten THY'yi ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.
YAKITTA VE EMİSYONDA YÜZDE 20 AVANTAJ
Yeni uçakların, THY'nin özellikle yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarını güçlendirmesi bekleniyor.
Boeing 737-8 modeli, menzil ve yük kapasitesi avantajlarının yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda yüzde 20'ye varan azalma sağlıyor. Yeni uçakların, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve değişen operasyonel ihtiyaçlarına daha yüksek verimlilik ve esneklikle yanıt vermesi hedefleniyor.
BOEING FİLOSUNDA 200'ÜN ÜZERİNDE UÇAK
Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hâlihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dahil olmak üzere 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
Yeni sipariş, 2025 yılında verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından THY ile Boeing arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinde yeni bir adım olarak öne çıkıyor.