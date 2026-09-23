Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX siparişine ilişkin anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildi. Anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin siparişe bağlanırken, 50 adet Boeing 737 MAX için de opsiyon hakkı tanındı.

Türk Hava Yolları filosunu büyütmek için dev bir adım daha attı. Bayrak taşıyıcı, Boeing ile 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan anlaşmayı kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından gelen anlaşma, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve artan yolcu talebine karşı kapasitesini genişletme hamlesi olarak öne çıktı.

100 UÇAK KESİN, 50 UÇAK OPSİYONLU

Anlaşma, Türk Hava Yolları'na filo planlamasında önemli bir esneklik de sağlıyor. THY, talep ve operasyonel ihtiyaçlarına göre ilave 50 uçaklık opsiyonunu kullanabilecek. Ayrıca anlaşma kapsamında, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı da bulunuyor.

"FİLOMUZU BÜYÜTME STRATEJİMİZDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yeni siparişin filo büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekti.

Şeker, "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek" dedi.

Şeker, anlaşmanın Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayacağını belirterek, Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin daha da ileri taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.