Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 93,7’ye, genel ekonomik durum beklentisi ise 89,8’e çıktı.

HANE MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 93,7'YE ÇIKTI

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de eylülde yükseldi. Ağustosta 93,1 olan gösterge, yüzde 0,6 artışla 93,7 seviyesine çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 arttı. Endeks değeri 89,4'ten 89,8'e yükseldi.

MEVCUT MADDİ DURUM ENDEKSİ 75,3 OLDU

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks, eylülde sınırlı gerileme kaydetti. Ağustosta 75,4 olan endeks yüzde 0,1 düşüşle 75,3 oldu. Eylül verileri böylece mevcut maddi duruma ilişkin değerlendirme ile gelecek 12 aya yönelik beklentilerin farklı yönde hareket ettiğini gösterdi.