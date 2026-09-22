Tüketici güven endeksi eylülde 91,9 oldu: Dayanıklı tüketim harcama düşüncesi yüzde 3,6 arttı
TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketine göre tüketici güven endeksi, Ağustos 2026'daki 90,8 seviyesinden eylülde 91,9'a yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olurken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artışla alt endeksler içinde en belirgin yükselişi kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Eylül 2026 sonuçları açıklandı. Tüketici güven endeksi, ağustostaki 90,8 seviyesinden yüzde 1,3 artışla 91,9'a çıktı. Alt endekslerde gelecek 12 aya ilişkin hane maddi durum ve genel ekonomik durum beklentileri yükselirken, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 geriledi.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 91,9'A YÜKSELDİ
Tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Ağustosta 90,8 olarak hesaplanan endeks, eylülde 91,9 seviyesine ulaştı. Veri, TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarından hesaplandı.
DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMA DÜŞÜNCESİ YÜZDE 3,6 ARTTI
Alt endekslerde en yüksek aylık artış, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde kaydedildi. Ağustosta 105,1 olan endeks, eylülde yüzde 3,6 artarak 108,8'e yükseldi.