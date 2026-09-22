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Tüketici güven endeksi eylülde 91,9 oldu: Dayanıklı tüketim harcama düşüncesi yüzde 3,6 arttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tüketici güven endeksi eylülde 91,9 oldu: Dayanıklı tüketim harcama düşüncesi yüzde 3,6 arttı

TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketine göre tüketici güven endeksi, Ağustos 2026'daki 90,8 seviyesinden eylülde 91,9'a yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olurken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artışla alt endeksler içinde en belirgin yükselişi kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Eylül 2026 sonuçları açıklandı. Tüketici güven endeksi, ağustostaki 90,8 seviyesinden yüzde 1,3 artışla 91,9'a çıktı. Alt endekslerde gelecek 12 aya ilişkin hane maddi durum ve genel ekonomik durum beklentileri yükselirken, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 artarak 90,8’den 91,9’a yükseldi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 artarak 90,8’den 91,9’a yükseldi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 91,9'A YÜKSELDİ

Tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Ağustosta 90,8 olarak hesaplanan endeks, eylülde 91,9 seviyesine ulaştı. Veri, TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarından hesaplandı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 75,3 oldu.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 75,3 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMA DÜŞÜNCESİ YÜZDE 3,6 ARTTI

Alt endekslerde en yüksek aylık artış, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde kaydedildi. Ağustosta 105,1 olan endeks, eylülde yüzde 3,6 artarak 108,8'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 93,7’ye, genel ekonomik durum beklentisi ise 89,8’e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 93,7’ye, genel ekonomik durum beklentisi ise 89,8’e çıktı.

HANE MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 93,7'YE ÇIKTI

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de eylülde yükseldi. Ağustosta 93,1 olan gösterge, yüzde 0,6 artışla 93,7 seviyesine çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 arttı. Endeks değeri 89,4'ten 89,8'e yükseldi.

MEVCUT MADDİ DURUM ENDEKSİ 75,3 OLDU

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks, eylülde sınırlı gerileme kaydetti. Ağustosta 75,4 olan endeks yüzde 0,1 düşüşle 75,3 oldu. Eylül verileri böylece mevcut maddi duruma ilişkin değerlendirme ile gelecek 12 aya yönelik beklentilerin farklı yönde hareket ettiğini gösterdi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artışla 108,8 seviyesine ulaştı.Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artışla 108,8 seviyesine ulaştı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EYLÜL 2026 VERİLERİ
Tüketici güven endeksi Eylül 2026'da kaç oldu?
Tüketici güven endeksi Eylül 2026'da 91,9 oldu. Endeks bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.
Tüketici güven endeksi ağustosta kaçtı?
Tüketici güven endeksi Ağustos 2026'da 90,8 seviyesindeydi.
Eylülde en fazla artan tüketici güven alt endeksi hangisi?
En yüksek artış dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde görüldü. Bu gösterge yüzde 3,6 artarak 108,8'e çıktı.
Hanenin maddi durum beklentisi eylülde kaç oldu?
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 artışla 93,7 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi nasıl değişti?
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,5 artarak 89,8 seviyesine yükseldi.

#Tüketici Güven Endeksi #TÜİK
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