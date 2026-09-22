Rekabet Kurulunun iş gücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Garanti BBVA, uzlaşma kapsamında 1,55 milyar lira idari para cezası ödeyecek.

Türkiye Garanti Bankası (Garanti BBVA), Rekabet Kurulunun iş gücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

Kurul, soruşturma kapsamında Garanti BBVA'ya yaklaşık 1,55 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Banka, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmanın Rekabet Kurulu'nun uzlaşma kararı kapsamında tamamlandığı ve banka tarafından 1 milyar 547 milyon 608 bin 979 lira 25 kuruş tutarında idari para cezası ödeneceği belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

Garanti BBVA tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın Kurulun uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç sonucunda uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verilmiş olup Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır."