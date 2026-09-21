Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı! Enerjide artış yüzde 106'yı geçti
TÜİK, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da yüzde 3,61 oranında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. Verilere göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16 yükselirken, yıllık bazda yüzde 32,60 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 32,35 olarak gerçekleşti.
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32,60 OLDU
YD-ÜFE'nin yıllık değişiminde sanayinin iki ana sektöründe de yükseliş kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 43,41 olurken, imalat sektöründeki artış yüzde 32,41 olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler de farklı oranlarda gerçekleşti. En yüksek artış enerjide görüldü.
Enerjideki yüzde 106,24'lük artış, ana sanayi grupları arasında yıllık bazda en yüksek değişim olarak kayıtlara geçti. Sermaye mallarında ise yıllık artış yüzde 20,59 oldu.
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,61 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
YD-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 yükseldi. Sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 3,77, imalatta ise yüzde 3,61 oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise enerjideki artış öne çıktı. Enerji fiyatlarında aylık bazda yüzde 14,68 yükseliş gerçekleşti.
Diğer ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler şöyle oldu:
- Dayanıklı tüketim malları: %4,38
- Madencilik ve taş ocakçılığı: %3,77
- İmalat: %3,61
- Sermaye malları: %2,59
- Ara malları: %2,82
- Dayanıksız tüketim malları: %2,22