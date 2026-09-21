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Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı! Enerjide artış yüzde 106'yı geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı! Enerjide artış yüzde 106'yı geçti

TÜİK, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da yüzde 3,61 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. Verilere göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16 yükselirken, yıllık bazda yüzde 32,60 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 32,35 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre YD-ÜFE ağustosta yıllık yüzde 32,60 arttı. (A Haber Grafik Ekibi)TÜİK verilerine göre YD-ÜFE ağustosta yıllık yüzde 32,60 arttı. (A Haber Grafik Ekibi)

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32,60 OLDU

YD-ÜFE'nin yıllık değişiminde sanayinin iki ana sektöründe de yükseliş kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 43,41 olurken, imalat sektöründeki artış yüzde 32,41 olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler de farklı oranlarda gerçekleşti. En yüksek artış enerjide görüldü.

Ana sanayi grubu
Yıllık değişim
Enerji
%106,24
Ara malları
%32,39
Dayanıklı tüketim malları
%31,62
Dayanıksız tüketim malları
%31,35
Sermaye malları
%20,59

Enerjideki yüzde 106,24'lük artış, ana sanayi grupları arasında yıllık bazda en yüksek değişim olarak kayıtlara geçti. Sermaye mallarında ise yıllık artış yüzde 20,59 oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,61 yükseldi.Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,61 yükseldi.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,61 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 yükseldi. Sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 3,77, imalatta ise yüzde 3,61 oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise enerjideki artış öne çıktı. Enerji fiyatlarında aylık bazda yüzde 14,68 yükseliş gerçekleşti.

Diğer ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler şöyle oldu:

  • Dayanıklı tüketim malları: %4,38
  • Madencilik ve taş ocakçılığı: %3,77
  • İmalat: %3,61
  • Sermaye malları: %2,59
  • Ara malları: %2,82
  • Dayanıksız tüketim malları: %2,22

YD-ÜFE'de yıllık artış yüzde 32,60 olurken, enerjide artış yüzde 106,24'e çıktı.YD-ÜFE'de yıllık artış yüzde 32,60 olurken, enerjide artış yüzde 106,24'e çıktı.

HANGİ SEKTÖRLERDE YILLIK ARTIŞ DAHA YÜKSEK?

YD-ÜFE kapsamında imalat ürünlerinin yıllık değişimleri incelendiğinde sektörler arasında farklı oranlar görüldü. Kok ve rafine petrol ürünlerinde yıllık artış yüzde 106,24'e ulaştı. Metal cevherlerinde yüzde 56,40, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 41,29, giyim eşyasında yüzde 39,59 ve diğer mamul eşyalarda yüzde 39,23 artış kaydedildi.

İmalat sektöründeki bazı ürün gruplarının yıllık değişimleri ise şöyle gerçekleşti:

Ürün grubu
Yıllık değişim
Kok ve rafine petrol ürünleri
%106,24
Metal cevherleri
%56,40
Kimyasallar ve kimyasal ürünler
%41,29
Giyim eşyası
%39,59
Diğer mamul eşyalar
%39,23
Ana metaller
%34,65
Elektrikli teçhizat
%31,81
Gıda ürünleri
%28,78
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
%28,09
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri
%28,01
Tütün ürünleri
%27,67
Kauçuk ve plastik ürünler
%27,37
Diğer metalik olmayan mineral ürünler
%26,78
Mobilya
%25,93
Basım ve kayıt hizmetleri
%25,83
Deri ve ilgili ürünler
%24,98
Kağıt ve kağıt ürünleri
%24,41
Tekstil ürünleri
%24,23
İçecekler
%23,51
Fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
%23,13
Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
%23,06
Makine ve ekipmanlar
%22,02
Diğer ulaşım araçları
%21,42
Ağaç ve mantar ürünleri
%20,50
Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork
%18,98

Ana sanayi gruplarında aylık en yüksek artış yüzde 14,68 ile enerjide gerçekleşti.Ana sanayi gruplarında aylık en yüksek artış yüzde 14,68 ile enerjide gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİMDE DE ENERJİ İLK SIRADA

Ağustos ayında sektörlerin aylık fiyat değişimleri incelendiğinde en yüksek artış yüzde 14,68 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Diğer mamul eşyalarda aylık artış yüzde 5,15, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde yüzde 3,96 olarak gerçekleşti. Metal cevherleri yüzde 3,62, YD-ÜFE genel endeksi ise yüzde 3,61 arttı.

Aylık bazda bazı ürün gruplarındaki değişimler şöyle oldu:

  • Kok ve rafine petrol ürünleri: %14,68
  • Diğer mamul eşyalar: %5,15
  • Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri: %3,96
  • Metal cevherleri: %3,62
  • YD-ÜFE: %3,61
  • Giyim eşyası: %3,50
  • Elektrikli teçhizat: %3,27
  • Ana metaller: %3,20
  • Kağıt ve kağıt ürünleri: %3,06
  • Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork: %2,89
  • Kimyasallar ve kimyasal ürünler: %2,87
  • Tekstil ürünleri: %2,85
  • İçecekler: %2,78

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