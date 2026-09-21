Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. Verilere göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16 yükselirken, yıllık bazda yüzde 32,60 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 32,35 olarak gerçekleşti.

Enerjideki yüzde 106,24'lük artış, ana sanayi grupları arasında yıllık bazda en yüksek değişim olarak kayıtlara geçti. Sermaye mallarında ise yıllık artış yüzde 20,59 oldu.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler de farklı oranlarda gerçekleşti. En yüksek artış enerjide görüldü.

YD-ÜFE'nin yıllık değişiminde sanayinin iki ana sektöründe de yükseliş kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 43,41 olurken, imalat sektöründeki artış yüzde 32,41 olarak hesaplandı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,61 yükseldi.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,61 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 yükseldi. Sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 3,77, imalatta ise yüzde 3,61 oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise enerjideki artış öne çıktı. Enerji fiyatlarında aylık bazda yüzde 14,68 yükseliş gerçekleşti.

Diğer ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler şöyle oldu: