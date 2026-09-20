Okulların açılmasıyla birlikte okul alışverişi, eğitim ödemeleri ve burs başvurularında hareketlilik arttı. Uzmanlar, siber dolandırıcıların sahte mesaj, kargo bildirimi ve alışveriş siteleriyle veli ve öğrencileri hedef aldığını belirterek, “Resmi teyit olmadan ödeme yapmayın” uyarısında bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için alışveriş ve ödeme trafiği de arttı. Bu dönem, siber dolandırıcıların da yeni yöntemlerle öğrenci ve velileri hedef aldığı bir süreci beraberinde getirdi.

Siber suçlular, okul ve üniversite yönetimlerinden kargo şirketlerine kadar güvenilir kurumların adını kullanarak kişisel ve finansal bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin yaygınlaşması ise sahte mesaj ve içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesini zorlaştırıyor.

Sahte mesajlarla veli ve öğrenciler hedef alınıyor.

"ACİL ÖDEME" MESAJLARINA DİKKAT

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerin başında oltalama geliyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre güvenilir bir kurum veya kişiden gönderilmiş izlenimi verilen "acil ödeme" mesajlarıyla öğrenciler ve veliler acele karar vermeye yönlendiriliyor. Mesajlardaki bağlantılara tıklanması, dosya indirilmesi veya kişisel bilgilerin paylaşılması istenebiliyor.

KARGO BİLDİRİMİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Okul alışverişlerinin artmasıyla kargo üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri de dikkat çekiyor.

"Paketiniz teslim edilemedi" veya "Teslimat için küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor" şeklindeki sahte bildirimlerle kredi kartı ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesi amaçlanıyor. Bazı mesajlarda ise paket takip uygulaması görünümünde zararlı yazılımlar bulunabiliyor.

Uzmanlar, dolandırıcılara karşı veli ve öğrencileri uyarıyor.

SAHTE ALIŞVERİŞ SİTELERİYLE YÜKSEK İNDİRİM TUZAĞI

Kırtasiye, kıyafet, elektronik cihaz ve diğer okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerin artması da dolandırıcıların dikkatini çekiyor.

Gerçek alışveriş sitelerini taklit eden sahte mağazalar, piyasanın çok altında fiyatlar ve yüksek indirimlerle tüketicileri tuzağa çekebiliyor. Uzmanlar, özellikle "Gerçek olamayacak kadar iyi" görünen kampanyalara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

SAHTE BURS VE EĞİTİM DESTEĞİ VAATLERİ

Öğrencileri hedef alan yöntemlerden biri de sahte burs ve eğitim desteği vaatleri.

"Burs kazandınız", "Öğrenci krediniz silinecek" veya "Okula dönüş kuponu kazandınız" gibi mesajlarla ön ödeme talep edilebiliyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri de "ödenmemiş katkı payı" veya "öğrenim ücreti borcu" bulunduğu iddiasıyla gönderilen sahte mesajlarla hedef alınabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, ödeme yapılmadan önce bilginin mutlaka okul veya üniversitenin resmi kanallarından doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Burs ve eğitim destekleri resmi kanallardan takip edilmeli.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE 8 UYARI

Siber güvenlik uzmanlarının velilere uyarıları ise şöyle: