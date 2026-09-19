İstanbul Havalimanı'nın yanında konumlanan ve 1,5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alana kuruldu. Florentia Village; 190 mağazanın yanı sıra gastronomi, sosyal yaşam, kültür, sanat ve eğlence alanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Dünyaca ünlü lüks markaları İstanbul'da buluşturan Florentia Village kapılarını açtı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon euro tutarında yabancı kaynak girişi sağlandı.

İLK FAZDA 190 MAĞAZA HİZMETE GİRDİ

Florentia Village'ın ilk etabında dünyaca ünlü markalara ait 190 mağaza yer aldı. Proje, klasik bir alışveriş merkezinin ötesine geçerek ziyaretçilerin alışverişle birlikte gastronomi ve sosyal yaşam imkânlarından da yararlanabileceği bir merkez olarak tasarlandı.

Rönesans ve Antik Roma mimarisinden izler taşıyan projede alışveriş alanları, meydanlar ve sosyal bölümler bütüncül bir mimari anlayışla bir araya getirildi. Merkezin hem yerli ziyaretçilere hem de İstanbul'a gelen yabancı turistlere hitap etmesi planlandı.

Projenin İstanbul Havalimanı'nın yanında yer alması, uluslararası ziyaretçilerin merkeze erişimini kolaylaştıran en güçlü unsurlardan biri olarak öne çıktı.