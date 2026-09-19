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Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım

Dünya modasının devleri, İstanbul’un yeni yaşam merkezinde buluşuyor. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen 250 milyon euroluk dev proje Florentia Village, ilk etapta hizmete giren 190 mağazası ve sunduğu binlerce kişilik istihdam olanağıyla şehre çok yönlü bir ekonomik canlılık kazandırıyor.

Dünyaca ünlü lüks markaları İstanbul'da buluşturan Florentia Village kapılarını açtı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon euro tutarında yabancı kaynak girişi sağlandı.

İstanbul Havalimanı'nın yanında konumlanan ve 1,5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alana kuruldu. Florentia Village; 190 mağazanın yanı sıra gastronomi, sosyal yaşam, kültür, sanat ve eğlence alanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım - 1

İLK FAZDA 190 MAĞAZA HİZMETE GİRDİ

Florentia Village'ın ilk etabında dünyaca ünlü markalara ait 190 mağaza yer aldı. Proje, klasik bir alışveriş merkezinin ötesine geçerek ziyaretçilerin alışverişle birlikte gastronomi ve sosyal yaşam imkânlarından da yararlanabileceği bir merkez olarak tasarlandı.

Rönesans ve Antik Roma mimarisinden izler taşıyan projede alışveriş alanları, meydanlar ve sosyal bölümler bütüncül bir mimari anlayışla bir araya getirildi. Merkezin hem yerli ziyaretçilere hem de İstanbul'a gelen yabancı turistlere hitap etmesi planlandı.

Projenin İstanbul Havalimanı'nın yanında yer alması, uluslararası ziyaretçilerin merkeze erişimini kolaylaştıran en güçlü unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım - 2

İKİNCİ FAZLA 110 BİN METREKAREYE ULAŞACAK

Florentia Village'ın büyüme planı ilk fazla sınırlı kalmayacak. İkinci aşamada projeye 45 bin metrekarelik yeni kiralanabilir alan eklenecek.

İkinci fazın tamamlanmasıyla merkezin toplam kiralanabilir büyüklüğü 110 bin metrekareye ulaşacak. Florentia Village'ın bu ölçekle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor.

Projede 5 yıldızlı bir otel ile 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi de yer alacak. Böylece alışveriş alanının turizm, konaklama, kültür ve eğlence faaliyetlerinin buluştuğu geniş kapsamlı bir yaşam merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ

Florentia Village'ın yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. İstanbul Havalimanı çevresindeki yolcu ve turist hareketliliğinin de ziyaretçi hedefini desteklemesi öngörülüyor.

Projenin tamamlanan ve planlanan bölümleriyle 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedefleniyor. Mağazalar, otel, gastronomi alanları ve etkinlik merkezinin faaliyete geçmesiyle istihdam kapasitesinin genişlemesi bekleniyor.

250 milyon euroluk yatırımın 180 milyon euroluk bölümünün yabancı kaynak girişi olarak Türkiye'ye kazandırılması, projenin ekonomik boyutunu güçlendiren başlıklar arasında yer aldı.

"AIRPORT CITY VİZYONUMUZUN İLK ADIMI"

Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Florentia Village'ı yalnızca bir alışveriş merkezi olarak planlamadıklarını belirtti.

Kalyoncu, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım - 3

"İtalyan estetiğini Türk misafirperverliğiyle; RDM-Fingen Group'un uluslararası perakende birikimini Kalyon İnşaat'ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle buluşturduk. Misafirlerimizin burada yalnızca alışveriş yapmalarını değil; yaşamalarını, keşfetmelerini, eğlenmelerini, güzel hatıralar biriktirmelerini ve buradan mutlu ayrılmalarını istedik. Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuzun ilk adımı; İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktasıdır"

İSTANBUL'UN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei, İstanbul'un Avrupa ile Asya'yı, farklı kültürleri ve gelenekleri bir araya getiren dünya şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Mazzei, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük projeler insanlar ve güçlü ortaklıklarla hayat buluyor; Kalyon İnşaat ile Floransa'nın ruhunu, zarafetini ve kalite anlayışını Bugün yolculuğumuzun sonu değil, Florentia Village'ın yerli ve yabancı ziyaretçiler için İstanbul'un yeni buluşma noktalarından biri olacağı güçlü bir başlangıç"

Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım - 4

Florentia Village'ın yerli ziyaretçilerin yanı sıra İstanbul'a gelen turistler için de yeni bir çekim merkezi olması amaçlanıyor. Projenin konumu, mimari yapısı ve uluslararası markaları aynı alanda buluşturması bu hedefin temel unsurlarını oluşturuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARDA YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM

Florentia Village'da Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo ve Boss gibi dünyaca ünlü markalar yer alıyor.

Markaların ürünleri ortalama yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen fiyat avantajlarıyla tüketicilerle buluşacak. Outlet modeli sayesinde lüks markalara ait ürünlerin indirimli fiyatlarla satışa sunulması planlandı.

Merkez; alışverişin yanı sıra gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren kapsamlı bir ziyaretçi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

AÇILIŞ GALASINA 4 BİN KİŞİ KATILDI

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei'nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış galasına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da açılışta yer aldı.

Galaya Nail Olpak, Lütfi Elvan, Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Reyhan Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu, Kübra Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Murat Şeker, Süleyman Orakçıoğlu, Acun Ilıcalı, Ebru Özdemir, Yıldırım Demirören, Adnan Çebi, Okan Buruk, Fatih Terim, Mehmet Ali Yalçındağ, Oktay Kaynarca ve Hande Erçel de katıldı.

Lüks designer outlet Florentia Village'ın açılışı, dünyanın büyük organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio tarafından hazırlanan "Kesişen Dünyalar" konseptiyle kutlandı.

#Florentia Village #İstanbul Outlet Merkezi
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