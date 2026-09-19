Avrupa'nın en büyük outlet merkezi Florentia Village açıldı: İstanbul Havalimanı yanı başında 250 milyon euroluk yatırım
Dünya modasının devleri, İstanbul’un yeni yaşam merkezinde buluşuyor. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen 250 milyon euroluk dev proje Florentia Village, ilk etapta hizmete giren 190 mağazası ve sunduğu binlerce kişilik istihdam olanağıyla şehre çok yönlü bir ekonomik canlılık kazandırıyor.
Dünyaca ünlü lüks markaları İstanbul'da buluşturan Florentia Village kapılarını açtı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon euro tutarında yabancı kaynak girişi sağlandı.
İstanbul Havalimanı'nın yanında konumlanan ve 1,5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alana kuruldu. Florentia Village; 190 mağazanın yanı sıra gastronomi, sosyal yaşam, kültür, sanat ve eğlence alanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.
İLK FAZDA 190 MAĞAZA HİZMETE GİRDİ
Florentia Village'ın ilk etabında dünyaca ünlü markalara ait 190 mağaza yer aldı. Proje, klasik bir alışveriş merkezinin ötesine geçerek ziyaretçilerin alışverişle birlikte gastronomi ve sosyal yaşam imkânlarından da yararlanabileceği bir merkez olarak tasarlandı.
Rönesans ve Antik Roma mimarisinden izler taşıyan projede alışveriş alanları, meydanlar ve sosyal bölümler bütüncül bir mimari anlayışla bir araya getirildi. Merkezin hem yerli ziyaretçilere hem de İstanbul'a gelen yabancı turistlere hitap etmesi planlandı.
Projenin İstanbul Havalimanı'nın yanında yer alması, uluslararası ziyaretçilerin merkeze erişimini kolaylaştıran en güçlü unsurlardan biri olarak öne çıktı.
İKİNCİ FAZLA 110 BİN METREKAREYE ULAŞACAK
Florentia Village'ın büyüme planı ilk fazla sınırlı kalmayacak. İkinci aşamada projeye 45 bin metrekarelik yeni kiralanabilir alan eklenecek.
İkinci fazın tamamlanmasıyla merkezin toplam kiralanabilir büyüklüğü 110 bin metrekareye ulaşacak. Florentia Village'ın bu ölçekle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor.
Projede 5 yıldızlı bir otel ile 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi de yer alacak. Böylece alışveriş alanının turizm, konaklama, kültür ve eğlence faaliyetlerinin buluştuğu geniş kapsamlı bir yaşam merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor.
YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ
Florentia Village'ın yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. İstanbul Havalimanı çevresindeki yolcu ve turist hareketliliğinin de ziyaretçi hedefini desteklemesi öngörülüyor.
Projenin tamamlanan ve planlanan bölümleriyle 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedefleniyor. Mağazalar, otel, gastronomi alanları ve etkinlik merkezinin faaliyete geçmesiyle istihdam kapasitesinin genişlemesi bekleniyor.
250 milyon euroluk yatırımın 180 milyon euroluk bölümünün yabancı kaynak girişi olarak Türkiye'ye kazandırılması, projenin ekonomik boyutunu güçlendiren başlıklar arasında yer aldı.
"AIRPORT CITY VİZYONUMUZUN İLK ADIMI"
Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Florentia Village'ı yalnızca bir alışveriş merkezi olarak planlamadıklarını belirtti.
Kalyoncu, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: