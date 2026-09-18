İstanbul’da 1.642 konut için kura çekilişi başladı! Üç ilçenin dağılımı duyuruldu: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu
İstanbul'un Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kura süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törende hak sahiplerinin konutları belirleniyor. İşte ilçe ilçe dağılım detayları...
İstanbul'un Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki kentsel dönüşüm projelerinde yapımı tamamlanan 1642 bağımsız bölümün kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende hak sahiplerinin yerleşeceği konutlar kurayla netleşiyor.
1642 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN KURA HEYECANI BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'un üç ilçesinde tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kura çekimi başladı. Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki projeleri kapsayan törende hak sahiplerine ait konutlar belirleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kura çekimiyle dönüşümü tamamlanan projelerde hak sahiplerinin yerleşeceği konutlar netleşiyor.
MALTEPE'DE 16 BLOKTA 453 KONUT
Maltepe İETT Blokları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında yenilendi. Toplam 3,8 hektarlık alanda bulunan 16 blokta 453 konut inşa edildi.
GAZİOSMANPAŞA'YA 665 KONUT VE 621 AĞAÇ KAZANDIRILDI
Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi TOKİ tarafından yürütüldü. Proje kapsamında 94 bin 977 metrekarelik alanda 14 blok ve 665 konut inşa edildi. Bölgede ayrıca 335 araç kapasiteli kapalı otopark oluşturuldu. Toplam 18 bin 647 metrekare yeşil alana sahip projeye 621 ağaç kazandırıldı.
ZEYTİNBURNU'NDA 524 BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANDI
Zeytinburnu'nun Merkezefendi Mahallesi'ndeki dönüşüm çalışması, TOKİ ile Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi iş birliğinde gerçekleştirildi. Toplam 68 bin 280 metrekare inşaat alanında 524 bağımsız bölüm yapıldı. Projede 316 araçlık otoparka yer verildi. Bunun yanında 14 bin 191 metrekarelik yeşil alan oluşturularak 512 ağaç dikildi.
İstanbul kentsel dönüşüm kurası kaç bağımsız bölümü kapsıyor?
Kura çekimi toplam 1642 bağımsız bölümü kapsıyor. Bu bölümler Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki projelerde yer alıyor.
Kura çekimi hangi ilçelerdeki hak sahiplerini ilgilendiriyor?
Kura; Maltepe İETT Blokları, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi ve Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki projelerin hak sahiplerini ilgilendiriyor.
Kentsel dönüşüm kurasında ne belirlenecek?
Kura çekimiyle hak sahiplerine ait konutlar belirleniyor. Törene Bakan Murat Kurum da katıldı.
Maltepe İETT Blokları'nda kaç konut yapıldı?
Maltepe'deki 3,8 hektarlık proje alanında bulunan 16 blokta toplam 453 konut üretildi.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya projesinde kaç konut bulunuyor?
Yıldıztabya Mahallesi'ndeki 14 blokta 665 konut inşa edildi. Projede ayrıca 335 araçlık kapalı otopark ve 18 bin 647 metrekare yeşil alan bulunuyor.
Zeytinburnu Merkezefendi projesinde kaç bağımsız bölüm var?
Merkezefendi Mahallesi'ndeki projede 524 bağımsız bölüm tamamlandı. Projeye 316 araçlık otopark ile 14 bin 191 metrekare yeşil alan da kazandırıldı.