İstanbul'un Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kura süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törende hak sahiplerinin konutları belirleniyor. İşte ilçe ilçe dağılım detayları...

İstanbul'un Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki kentsel dönüşüm projelerinde yapımı tamamlanan 1642 bağımsız bölümün kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende hak sahiplerinin yerleşeceği konutlar kurayla netleşiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törende, İstanbul’un üç ilçesinde tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kura çekilişi başladı. (Görseller: AA) 1642 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN KURA HEYECANI BAŞLADI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'un üç ilçesinde tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kura çekimi başladı. Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki projeleri kapsayan törende hak sahiplerine ait konutlar belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kura çekimiyle dönüşümü tamamlanan projelerde hak sahiplerinin yerleşeceği konutlar netleşiyor.

Maltepe’de 453 konut, Gaziosmanpaşa’da 665 konut ve Zeytinburnu’nda 524 bağımsız bölüm inşa edildi. MALTEPE'DE 16 BLOKTA 453 KONUT Maltepe İETT Blokları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında yenilendi. Toplam 3,8 hektarlık alanda bulunan 16 blokta 453 konut inşa edildi. GAZİOSMANPAŞA'YA 665 KONUT VE 621 AĞAÇ KAZANDIRILDI Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi TOKİ tarafından yürütüldü. Proje kapsamında 94 bin 977 metrekarelik alanda 14 blok ve 665 konut inşa edildi. Bölgede ayrıca 335 araç kapasiteli kapalı otopark oluşturuldu. Toplam 18 bin 647 metrekare yeşil alana sahip projeye 621 ağaç kazandırıldı.