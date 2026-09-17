Bakanlıktan toplantı ile ilgili "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00'de gerçekleştirilecek." açıklaması yapılmıştı. Toplantıda finansal piyasalardaki son gelişmeler ele alınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin (FİK) finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında 14 Eylül Pazartesi günü toplanmıştı. Resmi kanallardan yapılan basın duyurusunda, küresel ve yerel düzeydeki makroekonomik görünüm ile finansal piyasalardaki son gelişmelerin detaylıca ele alındığı bildirilmişti.

Ankara'da ekonomi kulislerinde gözler bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, toplantının detaylarını aktararak, Finansal İstikrar Komitesi'nin saat 08.00 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını, bu toplantının 14 Eylül'deki zirvenin ardından yalnızca üç gün sonra gerçekleştirilmesinin ekonomi yönetiminin konuyu ne denli yakın takibe aldığını gösterdiğini belirtti.

BORSA İSTANBUL'DAKİ DÜŞÜŞ VE AKARYAKIT FİYATLARI MASADA

Toplantının ana gündem maddelerine değinen Arzu Fidanverdi, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin dün %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan kapandığını hatırlatarak, Ortadoğu'daki gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına yansıyan artışlarının da bu kritik zirvede detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

KURUMLAR ARASI GÜÇLÜ KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantının sadece piyasa hareketleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Arzu Fidanverdi, masada Merkez Bankası, BDDK, SPK, SDDK ve TMSF gibi finansal sistemin farklı alanlarındaki sorumluluk üstlenen tüm kritik kurumların yöneticilerinin aynı masada yer aldığını, bu durumun finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımın göstergesi olduğunu vurguladı.

EKONOMİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Toplantının zamanlamasına ve önemine dikkat çeken Arzu Fidanverdi, ekonomi yönetiminin finansal piyasalardaki gelişmeleri çok sıkı bir aralıkla izlediğini, 22 Mayıs ve 14 Eylül tarihlerindeki toplantıların ardından bugün gerçekleştirilen bu olağanüstü yakınlıktaki zirvenin yurt içi ve yurt dışı piyasalara yönelik alınacak olası önlemler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Fidanverdi, toplantı sonrasında yapılacak resmi açıklamaların piyasalar tarafından dikkatle beklendiğini sözleriyle aktardı.