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İstanbul’da 1.602 konut için kura çekilecek! Üç ilçenin dağılımı duyuruldu: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 1.602 konut için kura çekilecek! Üç ilçenin dağılımı duyuruldu: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu

İstanbul’da Büyük Dönüşüm programı kapsamında Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Zeytinburnu’ndaki toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı tören, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da Platform Zeytinburnu’nda düzenlenecek.

İstanbul'un üç ilçesindeki toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura 18 Eylül 2026 Cuma günü çekilecek. Kapsama Gaziosmanpaşa'da 665, Maltepe'de 453 ve Zeytinburnu'nda 484 konut giriyor. Saat 10.30'da başlayacak törenin adresi Platform Zeytinburnu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da programa katılacak.

İstanbul’da Büyük Dönüşüm kurasına Gaziosmanpaşa’dan 665, Maltepe’den 453 ve Zeytinburnu’ndan 484 konut dahil edildi. (Görseller: AA ve X)İstanbul’da Büyük Dönüşüm kurasına Gaziosmanpaşa’dan 665, Maltepe’den 453 ve Zeytinburnu’ndan 484 konut dahil edildi. (Görseller: AA ve X)

1.602 BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜÇ İLÇEYİ KAPSIYOR

İstanbul'da Büyük Dönüşüm kapsamında düzenlenen kura çekiminde toplam 1.602 bağımsız bölüm yer alıyor. Duyurudaki dağılıma göre Gaziosmanpaşa'dan 665, Maltepe'den 453 ve Zeytinburnu'ndan 484 konut kuraya dahil ediliyor.

Toplam 1.602 bağımsız bölüm için düzenlenen kura çekimi, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da başlayacak.Toplam 1.602 bağımsız bölüm için düzenlenen kura çekimi, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da başlayacak.

KURA 18 EYLÜL SAAT 10.30'DA ÇEKİLECEK

Kura çekim töreni 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Organizasyon, Zeytinburnu ilçesindeki Platform Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek. Kura töreni tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

İstanbul’da Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni, Zeytinburnu’ndaki Platform Zeytinburnu’nda gerçekleştirilecek.İstanbul’da Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni, Zeytinburnu’ndaki Platform Zeytinburnu’nda gerçekleştirilecek.

BAKAN MURAT KURUM KURA TÖRENİNE KATILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1.602 bağımsız bölüm için düzenlenen kura çekim törenine katılacak.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar için yer ve saat bilgileri resmi duyuruda paylaşıldı. Etkinlik alanı, Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi No: 2/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1.602 bağımsız bölüm için düzenlenen kura törenine katılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1.602 bağımsız bölüm için düzenlenen kura törenine katılacak.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM KURASI HAKKINDA BİLGİLER
İstanbul'da Büyük Dönüşüm Zeytinburnu kura çekimi ne zaman?
İstanbul Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
İstanbul'da Büyük Dönüşüm kurası nerede yapılacak?
Tören, Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi No: 2/1 adresindeki Platform Zeytinburnu'nda düzenlenecek.
Kura çekimi kaç bağımsız bölümü kapsıyor?
Kura kapsamında İstanbul'un üç ilçesindeki toplam 1.602 bağımsız bölüm bulunuyor.
Konutların ilçelere göre dağılımı nasıl?
Gaziosmanpaşa 665 konut
Maltepe 453 konut
Zeytinburnu 484 konut
Kura çekim törenine kim katılacak?
Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.
Katılım Bilgisi
Vatandaşlar kura çekim törenine katılabilecek mi?
Evet. Resmi duyuruda tüm vatandaşların törene davetli olduğu belirtildi.

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