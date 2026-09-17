İstanbul’da 1.602 konut için kura çekilecek! Üç ilçenin dağılımı duyuruldu: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu
İstanbul’da Büyük Dönüşüm programı kapsamında Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Zeytinburnu’ndaki toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı tören, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da Platform Zeytinburnu’nda düzenlenecek.
İstanbul'un üç ilçesindeki toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura 18 Eylül 2026 Cuma günü çekilecek. Kapsama Gaziosmanpaşa'da 665, Maltepe'de 453 ve Zeytinburnu'nda 484 konut giriyor. Saat 10.30'da başlayacak törenin adresi Platform Zeytinburnu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da programa katılacak.
1.602 BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜÇ İLÇEYİ KAPSIYOR
İstanbul'da Büyük Dönüşüm kapsamında düzenlenen kura çekiminde toplam 1.602 bağımsız bölüm yer alıyor. Duyurudaki dağılıma göre Gaziosmanpaşa'dan 665, Maltepe'den 453 ve Zeytinburnu'ndan 484 konut kuraya dahil ediliyor.
KURA 18 EYLÜL SAAT 10.30'DA ÇEKİLECEK
Kura çekim töreni 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Organizasyon, Zeytinburnu ilçesindeki Platform Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek. Kura töreni tüm vatandaşların katılımına açık olacak.