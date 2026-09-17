İstanbul'un üç ilçesindeki toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura 18 Eylül 2026 Cuma günü çekilecek. Kapsama Gaziosmanpaşa'da 665, Maltepe'de 453 ve Zeytinburnu'nda 484 konut giriyor. Saat 10.30'da başlayacak törenin adresi Platform Zeytinburnu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da programa katılacak.