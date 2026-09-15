Motorinin litre fiyatına 15 Eylül 2026 Salı günü 6 lira 62 kuruş zam geldi. Benzin ve LPG için yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Motorine 15 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla 6,62 TL zam yapıldı. Yeni tarifeyle motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL'ye yükseldi. Fiyat Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL oldu. Akaryakıt fiyatları kentlere ve yakalara göre farklılık gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül 2026 Salı günü 6,62 TL zam geldi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv) MOTORİNDE YENİ FİYATLAR POMPAYA YANSIDI Motorinde yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Benzin ve LPG için 15 Eylül Salı günü yeni bir zam veya indirim açıklanmadı. Böylece günün fiyat değişikliği yalnızca motorin grubunda gerçekleşti. Sektör kaynaklarına göre, 6 lira 62 kuruşluk zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'un iki yakasında 95 TL sınırını geçti. Ankara'da fiyat 97 TL'ye yaklaşırken İzmir'de 97 TL'nin üzerine çıktı.

Artışın ardından motorin İstanbul’da 95,60 TL’ye, Ankara’da 96,75 TL’ye, İzmir’de ise 97,02 TL’ye kadar yükseldi. ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI Brent petrol ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. 15 Eylül 2026 tarihli fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,26 TL, LPG'nin litresi ise 34,99 TL oldu. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 80,12 TL ve LPG 34,39 TL'den satılıyor.