İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor
İstanbul’da kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071 konut, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Aylık kira 10 bin liradan başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılacak.
İstanbul'da uygun fiyatlı konut arayanların yakından takip ettiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Konutlar, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.
İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BUGÜN BAŞLIYOR
Kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün, 14 Eylül 2026'da başlıyor. Vatandaşlar başvurularını 25 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular, TOKİ hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak.
Başvurunun kabul edilip edilmediği de yine e-Devlet üzerinden aynı menüden takip edilebilecek.
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KURA VE KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
İlk etapta 1071 konut için kura çekimi ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da yapılması planlanıyor. Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Ev Sahibi Türkiye Kampanyası kapsamında İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelini içeriyor. İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut hedefleniyor.