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İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor

İstanbul’da kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071 konut, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Aylık kira 10 bin liradan başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılacak.

İstanbul'da uygun fiyatlı konut arayanların yakından takip ettiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Konutlar, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BUGÜN BAŞLIYOR

Kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün, 14 Eylül 2026'da başlıyor. Vatandaşlar başvurularını 25 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular, TOKİ hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak.

Başvurunun kabul edilip edilmediği de yine e-Devlet üzerinden aynı menüden takip edilebilecek.

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İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 1

KURA VE KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

İlk etapta 1071 konut için kura çekimi ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da yapılması planlanıyor. Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Ev Sahibi Türkiye Kampanyası kapsamında İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelini içeriyor. İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut hedefleniyor.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 2

İLK ETAPTA HANGİ İLÇELERDE KONUT KİRALANACAK?

İlk aşamadaki 1071 konut, İstanbul'da 4 ayrı bölgede tahsis edilecek:

Grup
Kiralık Konut Tahsis Edilecek Bölgeler
1. Grup
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
2. Grup
Maltepe, Tuzla, Kartal
3. Grup
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören
4. Grup
Arnavutköy

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeyle sınırlı kalmadan proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvurabilecek. Ancak İstanbul dışında ikamet edenler projeye başvuru yapamayacak. İlk etapta yer alan 1071 konutun teslimlerinin de Ekim ayında yapılması bekleniyor.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 3

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Projede kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Konutların bulunduğu bölgelerdeki rayiç bedellerin altında kira uygulanacak. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunuyor.

1. Grup – Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

  • 1+1: 10.000 TL/ay
  • 2+1: 12.000 – 17.000 TL/ay
  • 3+1: 15.000 – 18.000 TL/ay
  • 4+1: Bulunmuyor

2. Grup – Maltepe, Tuzla, Kartal

  • 1+1: 10.000 TL/ay
  • 2+1: 12.000 – 17.000 TL/ay
  • 3+1: 15.000 – 18.000 TL/ay
  • 4+1: 18.000 – 20.000 TL/ay

3. Grup – Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

  • 1+1: 10.000 TL/ay
  • 2+1: 12.000 – 17.000 TL/ay
  • 3+1: 15.000 – 18.000 TL/ay
  • 4+1: Bulunmuyor

4. Grup – Arnavutköy

  • 1+1: Bulunmuyor
  • 2+1: 12.000 – 17.000 TL/ay
  • 3+1: 15.000 – 18.000 TL/ay
  • 4+1: Bulunmuyor

Konutların tahsisinde de aile yapısı dikkate alınacak:

  • Genç evli aileler: 1+1 veya 2+1
  • İki veya daha fazla çocuklu aileler: 2+1, 3+1 veya 4+1

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 4

KİRA HER YIL ARTACAK MI?

Konutun teslimi için idare tarafından bildirilen tarihten itibaren kira bedeli 12 ay boyunca artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedeline TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 5

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru koşulları şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Evli olmak,
  • En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,
  • Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak,
  • Son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak,
  • Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Ayrıca son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişilerin de başvuruları kabul edilmeyecek.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 6

İSTANBUL'DA OTURMAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Projeye yalnızca İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Başvuru için İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etme şartı bulunuyor. Bununla birlikte İstanbul içinde hangi ilçede ikamet edildiği, başvuru yapılacak ilçeyi sınırlamıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, proje kapsamındaki açıklanan ilçelerden istedikleri biri için başvuru yapabilecek.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 7

DAHA ÖNCE EV ALAN VEYA SATANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar projeye başvuramayacak. Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler de başvuru hakkından yararlanamayacak. Ayrıca daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalayanlar da proje kapsamı dışında kalacak.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler bu projeye başvuramayacak.

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık konut fırsatı! TOKİ başvuruları bugün açılıyor - 8

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşların TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünü kullanması gerekiyor.

Başvuru sırasında ücret alınmayacak. Başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini de aynı menü üzerinden takip edebilecek

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