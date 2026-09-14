Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Ayrıca son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişilerin de başvuruları kabul edilmeyecek.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, proje kapsamındaki açıklanan ilçelerden istedikleri biri için başvuru yapabilecek.

Projeye yalnızca İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Başvuru için İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etme şartı bulunuyor. Bununla birlikte İstanbul içinde hangi ilçede ikamet edildiği, başvuru yapılacak ilçeyi sınırlamıyor.

DAHA ÖNCE EV ALAN VEYA SATANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar projeye başvuramayacak. Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler de başvuru hakkından yararlanamayacak. Ayrıca daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalayanlar da proje kapsamı dışında kalacak.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler bu projeye başvuramayacak.