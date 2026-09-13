Emre Tezmen yönetim kurulu başkanı oldu! Pusula ve Katılımevim'de yönetim artık Tera'da

Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük devir işlemi için mutabakat süreci tamamlandı. Aralarında Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman'ın da olduğu Pusula grubu finansal şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varılarak resmi izin ve onay sürecine geçildi.

Bu süreçle eş zamanlı olarak, Pusula Finans Holding A.Ş ile hissedarı olduğu Katılımevim'in yönetim yapısında da önemli değişim yaşandı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim'de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.