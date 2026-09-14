Emekli ve memur maaşlarında Ocak 2027 hesabı yeniden değişti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,07'lik zam hesabını gündeme taşıdı. Taban aylık için de yeni rakam belli oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Zam oranına ilişkin hesaplamalar, yeni enflasyon beklentisiyle yeniden şekillendi. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,07, memur ve memur emeklileri ise yüzde 8,01 zam alabilecek.

(A Haber Grafik Ekibi) OVP'DEKİ HESAP DEĞİŞTİ Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyordu. Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 681 TL'ye yükselmesi bekleniyordu. 28 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise 30 bin 531 TL'ye çıkıyordu.