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Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı

Emekli ve memur maaşlarında Ocak 2027 hesabı yeniden değişti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,07'lik zam hesabını gündeme taşıdı. Taban aylık için de yeni rakam belli oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Zam oranına ilişkin hesaplamalar, yeni enflasyon beklentisiyle yeniden şekillendi. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,07, memur ve memur emeklileri ise yüzde 8,01 zam alabilecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

OVP'DEKİ HESAP DEĞİŞTİ

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyordu. Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 681 TL'ye yükselmesi bekleniyordu. 28 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise 30 bin 531 TL'ye çıkıyordu.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 1

Memur ve memur emeklileri açısından bakıldığında yaklaşık yüzde 7'lik zam hesabı ortaya çıkıyordu. Buna göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükseliyordu.

Ancak Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61'e yükselmesi yeni bir tabloyu gündeme getirdi.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 2

YENİ HESABA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Mevcut beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2027'de yüzde 10,07 oranında zam alacak. Örneğin 28 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 30 bin 820 TL'ye yükselecek. Aynı oran diğer aylıklara da uygulanacak.

Mevcut maaş
Yüzde 10,07 zamlı maaş
23.552 TL
25.923 TL
28.000 TL
30.820 TL
25.000 TL
27.517 TL
30.000 TL
33.021 TL
35.000 TL
38.524 TL
40.000 TL
44.028 TL
45.000 TL
49.531 TL
50.000 TL
55.035 TL
60.000 TL
66.042 TL
70.000 TL
77.049 TL
80.000 TL
88.056 TL
90.000 TL
99.063 TL
100.000 TL
110.070 TL

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 23 bin 552 TL olan taban aylığın 25 bin 923 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. Dolayısıyla enflasyon hesabıyla ortaya çıkan rakamın doğrudan taban aylığa uygulanması mümkün olmayabilir. Nihai rakam için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak düzenleme belirleyici olacak.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE 8,01 OLABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı farklı bir hesaplama üzerinden yapılıyor. Toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor. Mevcut senaryoda yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına yüzde 2,87 oranındaki enflasyon farkının eklenmesi ve toplam artışın yüzde 8,01 olması bekleniyor.

Bu hesabın gerçekleşmesi halinde:

  • En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye çıkacak.
  • En düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 TL'den 34 bin 52 TL'ye yükselecek.

Buradaki rakamlar enflasyon tahminlerine dayalı. Kesin zam oranı ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 5

MEMURLARA ZAMLA BİRLİKTE HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?

Memur maaşlarındaki artış yalnızca aylıkları etkilemeyecek. Aile yardımı ve çocuk yardımı gibi bazı ödemeler de maaş katsayısındaki değişimle birlikte yükselecek. Yüzde 8,01'lik zam senaryosuna göre çalışmayan eş için verilen aile yardımı 3 bin 581 TL'den 3 bin 868 TL'ye çıkacak.

Çocuk yardımlarında da yeni rakamlar şöyle hesaplanıyor:

  • 0-6 yaş çocuk yardımı: 851 TL
  • 6 yaş üstü çocuk yardımı: 425,42 TL
  • 0-6 yaş engelli çocuk yardımı: 1.361 TL
  • 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı: 681 TL

Engelli çocuklar için ödenen yardım yüzde 60 artırımlı olarak uygulanıyor.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 6

65 YAŞ AYLIĞI VE SOSYAL DESTEKLER DE ARTACAK

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61 olması halinde sosyal yardım ödemelerinde de artış gündeme gelecek.

Beklenen yeni rakamlar şöyle:

Ödeme
Mevcut tutar
Tahmini yeni tutar
65 yaş aylığı
7.256,71 TL
7.838 TL
Evde bakım desteği
15.755 TL
17.017 TL
Yüzde 40-69 engelli aylığı
5.793 TL
6.257 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
8.689 TL
9.385 TL
Kronik hastalık yardımı
15.755 TL
17.017 TL

Tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik kronik hastalık yardımı da aynı hesaplamayla 17 bin 17 TL seviyesine çıkacak.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 7

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE YÜKSELECEK

Enflasyon beklentisine göre hesaplanan artış yalnızca emekli, memur ve sosyal destek ödemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bedelli askerlik ücretinde de artış bekleniyor.

Mevcut 472 bin 653,60 TL olan bedelli askerlik ücretinin, söz konusu hesaplama doğrultusunda 510 bin 513 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! En düşük maaş 25 bin 923 TL’ye çıktı - 8

ZAM ORANI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 maaş zamları açısından belirleyici unsur, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri olacak. Şu aşamada açıklanan oranlar kesinleşmiş maaşlar değil, mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık enflasyon oranı, memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı nihai artışı belirleyecek. En düşük emekli aylığında ise ayrıca yasal düzenleme gerekecek.

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