Yenileme tamamlandı seferler başladı! Siirt Havalimanı'nda yolcu uçuşları yeniden başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı yenileme ve altyapı modernizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı, bugün düzenlenen ilk tarifeli seferle yeniden hizmete girdi. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları uçağı Siirt’e sorunsuz iniş yaparken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu kentin yeniden gökyüzüyle buluştuğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşla yolcu seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.
"SİİRT'İ YENİDEN GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK"
Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nda yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının ardından ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğini belirterek, "Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı'nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.