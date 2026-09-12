Servis ücretleri resmi tarifeyi aştı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de velilerden şikayet yağdı
Milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken velilerin eğitim bütçesinde servis ücretleri öne çıktı. Resmi tarifelere rağmen bazı okullarda talep edilen tutarlar iki-üç katına varırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki zam oranları velileri isyan ettirdi.
Okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyeden giyime, kantinden servise kadar öğrencilerin temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Özellikle okul servislerinde resmi tarifelerin üzerinde ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Bazı okullarda servis ücretlerinin belirlenen tarifelerin iki, hatta üç katına çıktığı belirtiliyor.
Ailelerin eğitim bütçesinde en büyük kalemlerden biri okul servisleri oldu. Servis ücretleri, mesafeye göre ilgili belediyelerin UKOME veya belediye meclisleri tarafından belirlenen resmi tarifeler üzerinden hesaplanıyor.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki servis zamları da netleşti. Buna göre okul servis ücretleri İstanbul'da geçen yıla göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 arttı.
İstanbul'da 0-1 kilometrelik en kısa mesafe için yıllık servis ücreti 39 bin 970 lira, 23-25 kilometrelik en uzak mesafe için ise 93 bin 610 lira olarak belirlendi. 25 kilometrenin üzerindeki her kilometre için 87,99 lira ilave ücret uygulanıyor. Köprü geçiş ücreti de toplam öğrenci sayısına bölünerek servis ücretine ekleniyor.
Ancak resmi tarifelere rağmen bazı okullarda velilerden çok daha yüksek ücretler talep edildiği belirtiliyor.
48 BİN LİRALIK TARİFEYE 140 BİN LİRA İSTENDİ
Okul servislerine ilişkin şikayetler de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde arttı. Şikayetvar verilerine göre bazı veliler, resmi tarife ile kendilerinden istenen ücret arasındaki büyük farklara tepki gösterdi.
Bir velinin yaklaşık 48 bin liralık resmi tarifeye karşı 140 bin lira servis ücretiyle karşılaştığı belirtildi. Başka bir velinin şikayetinde ise anaokuluna giden bir öğrenci için 9 aylık servis ücretinin 161 bin 158 lira olarak bildirildiği, resmi tarifeye göre hesaplanan bedelin ise yaklaşık 79 bin 443 lira olduğu ifade edildi.
Velilerin şikayetlerinde yalnızca yüksek servis ücretleri değil, kısa mesafeler için talep edilen yüksek bedeller ve peşin ödeme sonrasında çıkarılan ek ücretler de yer aldı.
TOST-AYRAN 130 LİRAYA ÇIKTI
Öğrencilerin okulda karşılaşacağı bir diğer zamlı alan ise kantinler oldu.
Yeni tavan fiyat tarifesine göre öğrencilerin en çok tercih ettiği tost ve ayranın birlikte fiyatı 90 liradan 130 liraya yükseldi. Simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, yarım litre su 15 lira, çay ise 25 lira olarak belirlendi.
Tavuk dönerin fiyatı da 145 liraya çıktı.
Böylece bir öğrenci yalnızca tost ve ayran için 130 lira ödeyecek. Gün içinde buna bir su ve çay da eklendiğinde harcama 170 liraya ulaşacak.
Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için fiyat artışının yaklaşık yüzde 6,2 seviyesinde olduğu belirtilse de bazı ürünlerde yıllık artış oranının yüzde 40'ı geçtiği ifade edildi.
KIRTASİYEDE DE FİYATLAR ARTTI
Okul alışverişinin vazgeçilmez kalemlerinde de geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı.
Bir öğrencinin çanta, defter, kalem, suluk, beslenme çantası ve temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan alışveriş maliyeti yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin liraya ulaştı. Geçen yıl 1.900-2.000 lira seviyesinde olan bu tutar, neredeyse yüzde 50'lik artış anlamına geliyor.
Son bir yılda sırt çantasının fiyatı yüzde 45,45, mataranın yüzde 33,33, parmak boyasının yüzde 30,14, 12'li kurşun kalemin yüzde 25 arttı.
Beslenme çantasındaki artış yüzde 24,14 olurken yapıştırıcı yüzde 20,69, kalem çantası ve kırmızı kalemdeki artış ise yüzde 20 seviyesine ulaştı.
Giyim maliyetindeki artış da yüzde 15'i buldu.
ÖZEL OKULLARDA "KIRTASİYE PAKETİ" TEPKİSİ
Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklasa da bazı özel okullarda kitap ve eğitim materyallerinin "kırtasiye paketi" adı altında velilere sunulduğu belirtiliyor.
Söz konusu paketlerin fiyatları ise 50 bin liradan başlayarak 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Okulların açılmasına günler kala veliler, artan eğitim masrafları karşısında bütçelerini denkleştirmeye çalışırken özellikle servis ücretlerinde resmi tarifelere uyulmasını ve ek maliyetlerin denetlenmesini talep ediyor.