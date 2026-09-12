Okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyeden giyime, kantinden servise kadar öğrencilerin temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Özellikle okul servislerinde resmi tarifelerin üzerinde ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Bazı okullarda servis ücretlerinin belirlenen tarifelerin iki, hatta üç katına çıktığı belirtiliyor.

Ailelerin eğitim bütçesinde en büyük kalemlerden biri okul servisleri oldu. Servis ücretleri, mesafeye göre ilgili belediyelerin UKOME veya belediye meclisleri tarafından belirlenen resmi tarifeler üzerinden hesaplanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki servis zamları da netleşti. Buna göre okul servis ücretleri İstanbul'da geçen yıla göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 arttı.

İstanbul'da 0-1 kilometrelik en kısa mesafe için yıllık servis ücreti 39 bin 970 lira, 23-25 kilometrelik en uzak mesafe için ise 93 bin 610 lira olarak belirlendi. 25 kilometrenin üzerindeki her kilometre için 87,99 lira ilave ücret uygulanıyor. Köprü geçiş ücreti de toplam öğrenci sayısına bölünerek servis ücretine ekleniyor.

Ancak resmi tarifelere rağmen bazı okullarda velilerden çok daha yüksek ücretler talep edildiği belirtiliyor.