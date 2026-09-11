Akaryakıtta yeni zam kapıda! Benzinin litresine 3,20 TL artış: İşte beklenen fiyatlar
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Petrol fiyatlarının 105 doları aşmasıyla akaryakıtta yeni zam gündeme geldi. Benzinin litre fiyatına 12 Eylül'den itibaren 3,20 lira artış yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Petrol fiyatlarının 105 doların üzerine çıkması ve ABD-İran savaşının uzun yıllar devam edebileceğine yönelik beklentiler, benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor.
BENZİNE 3,20 LİRA ZAM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 12 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere 3,20 liralık artış yapılması bekleniyor.
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?
Beklenen zammın pompaya yansımasının ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 80,21 liraya, Ankara'da 81,18 liraya, İzmir'de ise 81,46 liraya yükselmesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 82,81 liraya kadar çıkması bekleniyor.