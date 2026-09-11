Petrol fiyatlarının 105 doları aşmasıyla akaryakıtta yeni zam gündeme geldi. Benzinin litre fiyatına 12 Eylül'den itibaren 3,20 lira artış yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Petrol fiyatlarının 105 doların üzerine çıkması ve ABD-İran savaşının uzun yıllar devam edebileceğine yönelik beklentiler, benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor.

BENZİNE 3,20 LİRA ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 12 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere 3,20 liralık artış yapılması bekleniyor.