"Küresel enerji sektöründe artık enerji daha fazla elektrik merkezli hale gelmekte; sanayinin, ulaşımın, binaların ve günlük hayatın artan ölçüde elektrikle buluşması, elektrik sistemlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır."

Bayraktar, enerjinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin en somut alanlarından biri olduğunu vurgulayarak iş birliğinin petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını ifade etti. Madencilikten yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğinden elektrik piyasalarına, iletim ve dağıtım altyapılarından farklı enerji alanlarına kadar geniş bir iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Forumun açılış oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, küresel enerji sektöründe elektriğin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bu dönüşümün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de yansıdığını söyledi.

NAHÇIVAN'DAN TÜRKİYE'YE ELEKTRİK HATTI

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların stratejik bir iş birliği alanı olduğunu belirtti.

Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Enterkoneksiyon Projesi'nin önemine işaret eden Bayraktar, iki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesi için çalışmaların dikkatle sürdürüldüğünü ifade etti.

"ELEKTRİĞİN TANAP'I" İÇİN HEDEF COP31

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik Üretimi ve Ticareti Projesi'ne de değinen Bayraktar, projeyi daha önce "elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Bayraktar, söz konusu projenin yalnızca bir altyapı çalışması olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz. Karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji iş birliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu ivmenin korunmasını, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını da arzu ediyoruz."

Bayraktar, Türkiye olarak projeyi COP31'de atılacak imzalarla taçlandırmak istediklerini belirtti.

AVRUPA'YA UZANACAK ÜÇÜNCÜ HAT

Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerinde çalıştığı üçüncü önemli proje ise Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak elektrik iletim hattı olacak.

Romanya ve Macaristan'a ulaşması planlanan hatta Türkiye'nin de dahil olması değerlendiriliyor. Bayraktar, üç projenin birlikte değerlendirilmesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeye ve dünyaya yeni bir enerji vizyonu sunduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, gazetecilerin soruları üzerine üç projeyi şöyle sıraladı:

"Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan, dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor."