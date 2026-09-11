Bayraktar: Nahçıvan'dan Türkiye'ye, dörtlü yeşil koridor ve Karadeniz altı hattı üzerinde çalışıyoruz
Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda üç kritik elektrik projesi öne çıktı. Nahçıvan-Türkiye hattı, yeşil enerji koridoru ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak hat için çalışmalar sürerken, Bakan Bayraktar COP31'de imza hedefini açıkladı.
Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov'un ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 5'inci Enerji Forumu'nda ana gündem maddelerini elektrikleşme ve bağlantısallık oluşturdu.
BAKAN BAYRAKTAR: ELEKTRİK İLİŞKİLERİMİZDE DAHA FAZLA ÖNE ÇIKIYOR
Forumun açılış oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, küresel enerji sektöründe elektriğin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bu dönüşümün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de yansıdığını söyledi.
Bayraktar, enerjinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin en somut alanlarından biri olduğunu vurgulayarak iş birliğinin petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını ifade etti. Madencilikten yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğinden elektrik piyasalarına, iletim ve dağıtım altyapılarından farklı enerji alanlarına kadar geniş bir iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.
Elektrik sistemlerinin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Bayraktar, şunları söyledi:
"Küresel enerji sektöründe artık enerji daha fazla elektrik merkezli hale gelmekte; sanayinin, ulaşımın, binaların ve günlük hayatın artan ölçüde elektrikle buluşması, elektrik sistemlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır."
NAHÇIVAN'DAN TÜRKİYE'YE ELEKTRİK HATTI
Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların stratejik bir iş birliği alanı olduğunu belirtti.
Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Enterkoneksiyon Projesi'nin önemine işaret eden Bayraktar, iki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesi için çalışmaların dikkatle sürdürüldüğünü ifade etti.
"ELEKTRİĞİN TANAP'I" İÇİN HEDEF COP31
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik Üretimi ve Ticareti Projesi'ne de değinen Bayraktar, projeyi daha önce "elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.
Bayraktar, söz konusu projenin yalnızca bir altyapı çalışması olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz. Karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji iş birliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu ivmenin korunmasını, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını da arzu ediyoruz."
Bayraktar, Türkiye olarak projeyi COP31'de atılacak imzalarla taçlandırmak istediklerini belirtti.
AVRUPA'YA UZANACAK ÜÇÜNCÜ HAT
Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerinde çalıştığı üçüncü önemli proje ise Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak elektrik iletim hattı olacak.
Romanya ve Macaristan'a ulaşması planlanan hatta Türkiye'nin de dahil olması değerlendiriliyor. Bayraktar, üç projenin birlikte değerlendirilmesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeye ve dünyaya yeni bir enerji vizyonu sunduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar, gazetecilerin soruları üzerine üç projeyi şöyle sıraladı:
"Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan, dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor."
HEDEF TÜM TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAMAK
"Elektriğin TANAP'ı" olarak tanımlanan proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, temel hedefin dört ülkeyi birbirine bağlamak olduğunu söyledi.
Bayraktar, mevcut altyapının ilk aşamada kullanılacağını belirterek projenin zaman içerisinde geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasının planlandığını ifade etti.
Bayraktar, Kazakistan ve Özbekistan ile imzalanan anlaşmaların da bu projelerle birleştirilmesi halinde elektrik bağlantılarının tüm Türk dünyasını birbirine bağlayabilecek bir yapıya dönüşebileceğini belirtti.
"Buradaki ana fikir yine 4 ülkeyi birbirine bağlamaktır. İlk adım olarak, var olan mevcut altyapıyı kullanarak başlamak istiyoruz. Amaç, mevcut altyapıyı kullanarak bu projeleri adım adım geliştirmek, büyütmek ve kapasiteyi artırmaktır. Ayrıca bunu Kazakistan ve Özbekistan ile imzaladığınız anlaşmayla birleştirdiğimizde, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacağını düşünüyorum."
AZERBAYCAN'DAN ELEKTRİFİKASYON VURGUSU
Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki başarılı petrol ve doğal gaz iş birliğini elektrifikasyon alanına taşımak istediklerini söyledi.
Şahbazov, yalnızca elektrik üretiminin değil, iletim bağlantılarının da ele alındığını belirterek Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrasya coğrafyasını birbirine bağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
"ELEKTRİKTE BAĞLANTISALLIK" İÇİN ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
Forumun ardından Bakan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, imza atarak forum protokolünü güncelledi.
Alınan kararla ikili ve bölgesel enerji projelerinin bütüncül şekilde ele alınması ve kurumsal takibinin sağlanması amacıyla "elektrikte bağlantısallık" konusunun detaylı şekilde çalışılması kararlaştırıldı.
Bundan sonraki forumlarda oluşturulacak çalışma gruplarından birinin doğrudan elektrikte bağlantısallık konusuna odaklanacağı bildirildi.
Bayraktar ayrıca katılımcıları Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31'e davet ederek, Türkiye'nin "Taahhütlerden eyleme geçilmesi" mottosu ve 2035'te yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefi doğrultusunda ortak kararlar alınması için çalışacağını belirtti.