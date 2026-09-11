Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. Yıllık değişimde dört sektörün tamamı yükseliş kaydederken inşaat yüzde 35,8 ile en yüksek artışı gösterdi. Aylık bazda da inşaat yüzde 9,2 ile ilk sırada yer aldı; ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Sanayide aylık artış yüzde 3,0, hizmetlerde yüzde 2,5 olarak kaydedildi.