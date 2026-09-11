Temmuz 2026 ciro endeksleri: Toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. Yıllık değişimde dört sektörün tamamı yükseliş kaydederken inşaat yüzde 35,8 ile en yüksek artışı gösterdi. Aylık bazda da inşaat yüzde 9,2 ile ilk sırada yer aldı; ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Sanayide aylık artış yüzde 3,0, hizmetlerde yüzde 2,5 olarak kaydedildi.
TOPLAM CİRODA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 30,2
2021=100 temel yılıyla hesaplanan toplam ciro endeksi, Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 yükseldi. Böylece sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında yıllık bazda artış kaydedildi.
YILLIK ARTIŞTA İNŞAAT İLK SIRADA
Temmuz ayında yıllık ciro değişiminde sektörler arasındaki en yüksek oran inşaatta kaydedildi. İnşaat ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 arttı.
Hizmet sektörü yüzde 34,5'lik yükselişle inşaatı izledi. Sanayi sektöründe yıllık artış yüzde 31,5 olurken ticaret sektörünün ciro endeksi yüzde 27,7 yükseldi.
|Sektör
|Yıllık değişim
|Toplam ciro
|Yüzde 30,2 artış
|B, C - Sanayi
|Yüzde 31,5 artış
|B - Madencilik ve taş ocakçılığı
|Yüzde 55,9 artış
|C - İmalat
|Yüzde 30,7 artış
|F - İnşaat
|Yüzde 35,8 artış
|G - Ticaret
|Yüzde 27,7 artış
|H, N - Hizmet
|Yüzde 34,5 artış
|H - Ulaştırma ve depolama
|Yüzde 35,0 artış
|I - Konaklama ve yiyecek
|Yüzde 33,8 artış
|J - Bilgi ve iletişim
|Yüzde 40,1 artış
|L - Gayrimenkul
|Yüzde 21,7 artış
|M - Mesleki, bilimsel ve teknik
|Yüzde 38,1 artış
|N - İdari ve destek
|Yüzde 32,0 artış