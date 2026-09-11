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Temmuz 2026 ciro endeksleri: Toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 artış gösterdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz 2026 ciro endeksleri: Toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. Yıllık değişimde dört sektörün tamamı yükseliş kaydederken inşaat yüzde 35,8 ile en yüksek artışı gösterdi. Aylık bazda da inşaat yüzde 9,2 ile ilk sırada yer aldı; ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Sanayide aylık artış yüzde 3,0, hizmetlerde yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre toplam ciro endeksi Temmuz 2026’da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)TÜİK verilerine göre toplam ciro endeksi Temmuz 2026’da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

TOPLAM CİRODA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 30,2

2021=100 temel yılıyla hesaplanan toplam ciro endeksi, Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 yükseldi. Böylece sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında yıllık bazda artış kaydedildi.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları - Temmuz 2026Ciro endeksleri yıllık değişim oranları - Temmuz 2026

YILLIK ARTIŞTA İNŞAAT İLK SIRADA

Temmuz ayında yıllık ciro değişiminde sektörler arasındaki en yüksek oran inşaatta kaydedildi. İnşaat ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 arttı.

Hizmet sektörü yüzde 34,5'lik yükselişle inşaatı izledi. Sanayi sektöründe yıllık artış yüzde 31,5 olurken ticaret sektörünün ciro endeksi yüzde 27,7 yükseldi.

Sektör Yıllık değişim
Toplam ciro Yüzde 30,2 artış
B, C - Sanayi Yüzde 31,5 artış
B - Madencilik ve taş ocakçılığı Yüzde 55,9 artış
C - İmalat Yüzde 30,7 artış
F - İnşaat Yüzde 35,8 artış
G - Ticaret Yüzde 27,7 artış
H, N - Hizmet Yüzde 34,5 artış
H - Ulaştırma ve depolama Yüzde 35,0 artış
I - Konaklama ve yiyecek Yüzde 33,8 artış
J - Bilgi ve iletişim Yüzde 40,1 artış
L - Gayrimenkul Yüzde 21,7 artış
M - Mesleki, bilimsel ve teknik Yüzde 38,1 artış
N - İdari ve destek Yüzde 32,0 artış

Ciro endeksleri aylık değişim oranları - Temmuz 2026Ciro endeksleri aylık değişim oranları - Temmuz 2026

AYLIK TOPLAM CİRO YÜZDE 1,7 YÜKSELDİ

Toplam ciro endeksi Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aylık verilerde sektörlerin seyri yıllık değişime göre farklılaştı.

İnşaat sektörü yüzde 9,2 ile aylık bazda en yüksek ciro artışını gösterdi. Sanayi sektöründe ciro yüzde 3,0, hizmet sektöründe yüzde 2,5 yükseldi.

Sektör Aylık değişim
Toplam ciro Yüzde 1,7 artış
B, C - Sanayi Yüzde 3,0 artış
B - Madencilik ve taş ocakçılığı Yüzde 10,3 artış
C - İmalat Yüzde 2,7 artış
F - İnşaat Yüzde 9,2 artış
G - Ticaret Yüzde 0,0 - değişmedi
H, N - Hizmet Yüzde 2,5 artış
H - Ulaştırma ve depolama Yüzde 0,9 artış
I - Konaklama ve yiyecek Yüzde 3,8 artış
J - Bilgi ve iletişim Yüzde 3,8 artış
L - Gayrimenkul Yüzde 5,2 artış
M - Mesleki, bilimsel ve teknik Yüzde 4,7 artış
N - İdari ve destek Yüzde 1,4 artış

1. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe görülürken, aylık bazda ticaret ciro endeksi değişmedi.1. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe görülürken, aylık bazda ticaret ciro endeksi değişmedi.

TİCARETTE AYLIK CİRO DEĞİŞMEDİ

Yıllık bazda yüzde 27,7 artış gösteren ticaret ciro endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Böylece aylık verilerde artış kaydetmeyen tek sektör ticaret oldu.

TEMMUZ 2026 CİRO ENDEKSLERİ ÖZETİ

Konu
Bilgi
Toplam ciro yıllık değişim
Yüzde 30,2 artış
Toplam ciro aylık değişim
Yüzde 1,7 artış
Sanayi yıllık değişim
Yüzde 31,5 artış
İnşaat yıllık değişim
Yüzde 35,8 artış
Ticaret yıllık değişim
Yüzde 27,7 artış
Hizmet yıllık değişim
Yüzde 34,5 artış
Sanayi aylık değişim
Yüzde 3,0 artış
İnşaat aylık değişim
Yüzde 9,2 artış
Ticaret aylık değişim
Değişmedi
Hizmet aylık değişim
Yüzde 2,5 artış

TEMMUZ 2026 CİRO ENDEKSLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Toplam ciro Temmuz 2026'da ne kadar arttı?
Toplam ciro endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 30,2 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.
Yıllık ciro artışının en yüksek olduğu sektör hangisi?
Yıllık bazda en yüksek ciro artışı yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe görüldü. Hizmet sektörü yüzde 34,5 ile ikinci sırada yer aldı.
Sanayi ciro endeksi Temmuz 2026'da ne kadar arttı?
Sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 31,5 yükseldi. Aylık artış yüzde 3,0 olarak kaydedildi.
Ticaret ciro endeksi aylık arttı mı?
Hayır. Ticaret sektörünün ciro endeksi Temmuz 2026'da bir önceki aya göre değişmedi. Yıllık bazda ise yüzde 27,7 arttı.
Hizmet sektörü ciro endeksi ne kadar yükseldi?
Hizmet sektörü ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 34,5 arttı. Aylık yükseliş yüzde 2,5 oldu.

#Ciro Endeksleri #TÜİK
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