Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı KKTC seferlerinde başlattığı kampanya, 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasındaki belirli uçuşları kapsıyor. Vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan tek yön ekonomi sınıfı biletler için son satın alma tarihi 11 Eylül. Kampanya, 30 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 arasındaki uçuşlarda geçerli değil. Biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabiliyor.