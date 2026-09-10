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THY’den İstanbul-KKTC uçuşlarına kampanya: Seyahat dönemi ve bilet fiyatı belli

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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THY’den İstanbul-KKTC uçuşlarına kampanya: Seyahat dönemi ve bilet fiyatı belli

Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı KKTC seferleri için avantajlı bilet kampanyası başlattı. Ekonomi sınıfında tek yön uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında biletler, vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı KKTC seferlerinde başlattığı kampanya, 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasındaki belirli uçuşları kapsıyor. Vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan tek yön ekonomi sınıfı biletler için son satın alma tarihi 11 Eylül. Kampanya, 30 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 arasındaki uçuşlarda geçerli değil. Biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabiliyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı KKTC uçuşları için avantajlı bilet kampanyası başlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı KKTC uçuşları için avantajlı bilet kampanyası başlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

THY KKTC BİLETLERİ 1499 LİRADAN BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan uçuşlarda yeni bir fiyat kampanyasını satışa açtı. Kampanya, ekonomi sınıfında tek yön biletleri kapsıyor. Başlangıç fiyatı vergi ve harçlar hariç 1499 lira olarak uygulanıyor.

Kampanya kapsamında ekonomi sınıfı tek yön biletler, vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Kampanya kapsamında ekonomi sınıfı tek yön biletler, vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

BİLET ALMAK İÇİN SON TARİH 11 EYLÜL

Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların kampanya kapsamındaki biletlerini 11 Eylül'e kadar satın alması gerekiyor. Satın alınan biletler, kampanyada belirlenen seyahat dönemi içinde kullanılabiliyor.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemini 11 Eylül 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor.İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemini 11 Eylül 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor.

UÇUŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kampanyalı biletler 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli. Ancak yılbaşı dönemini kapsayan 30 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri kampanyaya dahil edilmiyor.

Kampanyalı uçuşlar 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasında geçerli olurken 30 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri kapsam dışında tutuldu.Kampanyalı uçuşlar 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasında geçerli olurken 30 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri kapsam dışında tutuldu.

BİLETLER THY'NİN DİJİTAL KANALLARINDA SATIŞTA

Kampanya kapsamındaki biletler Türk Hava Yolları'nın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Yolcular böylece kampanya süresi dolmadan uygun uçuş tarihlerini seçerek rezervasyon işlemlerini tamamlayabiliyor.

THY KKTC UÇUŞ KAMPANYASI 2026

Konu
Bilgi
Kampanya
İstanbul çıkışlı KKTC uçuşları
Başlangıç fiyatı
Vergi ve harçlar hariç 1499 TL
Bilet sınıfı
Ekonomi sınıfı, tek yön
Son satın alma tarihi
11 Eylül 2026
Seyahat dönemi
1 Kasım 2026-17 Ocak 2027
Kampanya dışı tarihler
30 Aralık 2026-3 Ocak 2027
Satın alma kanalları
THY internet sitesi ve mobil uygulaması

THY KKTC BİLET KAMPANYASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

THY KKTC bilet kampanyası ne kadar?
Kampanya kapsamındaki İstanbul çıkışlı KKTC uçuşları vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlıyor.
THY KKTC kampanyası için biletler ne zamana kadar alınabilir?
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 11 Eylül 2026'ya kadar satın alması gerekiyor.
Kampanyalı KKTC uçuşları hangi tarihlerde geçerli?
Biletler 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor. 30 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 arasındaki dönem kampanya dışında tutuluyor.
THY KKTC kampanya biletleri nereden alınır?
Kampanyalı biletler THY'nin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
1499 liralık fiyata vergi ve harçlar dahil mi?
Hayır. THY'nin duyurusuna göre 1499 liralık başlangıç fiyatına vergi ve harçlar dahil değil.

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