THY’den İstanbul-KKTC uçuşlarına kampanya: Seyahat dönemi ve bilet fiyatı belli
Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı KKTC seferleri için avantajlı bilet kampanyası başlattı. Ekonomi sınıfında tek yön uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında biletler, vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı KKTC seferlerinde başlattığı kampanya, 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 arasındaki belirli uçuşları kapsıyor. Vergi ve harçlar hariç 1499 liradan başlayan tek yön ekonomi sınıfı biletler için son satın alma tarihi 11 Eylül. Kampanya, 30 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 arasındaki uçuşlarda geçerli değil. Biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabiliyor.
THY KKTC BİLETLERİ 1499 LİRADAN BAŞLIYOR
Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan uçuşlarda yeni bir fiyat kampanyasını satışa açtı. Kampanya, ekonomi sınıfında tek yön biletleri kapsıyor. Başlangıç fiyatı vergi ve harçlar hariç 1499 lira olarak uygulanıyor.
BİLET ALMAK İÇİN SON TARİH 11 EYLÜL
Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların kampanya kapsamındaki biletlerini 11 Eylül'e kadar satın alması gerekiyor. Satın alınan biletler, kampanyada belirlenen seyahat dönemi içinde kullanılabiliyor.