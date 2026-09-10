Hem kamu hem de özel sektörde esnek çalışma modellerinin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Daha önce çıkarılan bazı düzenlemelerin ise ikincil mevzuat ve yönetmeliklerle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yeni çalışma modellerinin her iş kolunda aynı şekilde uygulanması beklenmiyor. Uygulamanın kapsamı, işin ve sektörün özelliklerine göre belirlenecek.

MAAŞ HESABINDA OVP ETKİSİ

OVP'nin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinin yanı sıra emekli ve memurların maaşları için yapılan hesap da dikkat çekti. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı yüzde 28'lik tahmine kıyasla yeni rakam, yıl sonu beklentisini değiştirdi.

Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamada temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 9,04 olarak öne çıkıyor.