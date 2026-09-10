2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam
2027-2029 dönemini kapsayan OVP, çalışma hayatından maaş hesaplarına kadar yeni dönemin işaretlerini verdi. Çocuk sahibi anne babalara esnek ve uzaktan çalışma imkanı gündeme gelirken, emekli ve memur maaşları için ocak zam hesabı da değişti.
Ekonominin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP), çalışma hayatına ilişkin önemli başlıklar içeriyor. Programda kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımı daha zor olan gruplara yönelik yeni adımlar öne çıkıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, yeni dönemde hem istihdamı artıracak desteklerin hem de çalışma biçimlerini değiştirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
OVP, iş gücü piyasasında değişen ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamaların önünü açıyor. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılmakta zorlanan gruplara yönelik desteklerin artırılması planlanıyor.
Bu kapsamda mesleki kurslar ve aktif iş gücü programları uygulanacak. Kendi işini kurmak isteyenlere sermaye desteği sağlanması da hedefleniyor. Ayrıca kadın, genç ve engelli çalışan istihdam eden işletmelere farklı teşvikler sunulması planlanıyor.
KADIN İSTİHDAMI İÇİN BAKIM DESTEĞİ GENİŞLETİLECEK
Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için çocuk bakım hizmetlerinin artırılması hedefleniyor. Ekonomik ve erişilebilir kreş imkanlarının yaygınlaştırılması gündemde.
Desteklerin yalnızca çocuk bakımıyla sınırlı kalmaması da planlanıyor. Yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin de bu kapsamda geliştirilmesi öngörülüyor. Böylece çocuğuna veya anne babasına bakmak zorunda kalan kadınların iş hayatından kopmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.