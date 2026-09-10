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2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam

2027-2029 dönemini kapsayan OVP, çalışma hayatından maaş hesaplarına kadar yeni dönemin işaretlerini verdi. Çocuk sahibi anne babalara esnek ve uzaktan çalışma imkanı gündeme gelirken, emekli ve memur maaşları için ocak zam hesabı da değişti.

Ekonominin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP), çalışma hayatına ilişkin önemli başlıklar içeriyor. Programda kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımı daha zor olan gruplara yönelik yeni adımlar öne çıkıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, yeni dönemde hem istihdamı artıracak desteklerin hem de çalışma biçimlerini değiştirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

OVP, iş gücü piyasasında değişen ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamaların önünü açıyor. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılmakta zorlanan gruplara yönelik desteklerin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda mesleki kurslar ve aktif iş gücü programları uygulanacak. Kendi işini kurmak isteyenlere sermaye desteği sağlanması da hedefleniyor. Ayrıca kadın, genç ve engelli çalışan istihdam eden işletmelere farklı teşvikler sunulması planlanıyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 1

KADIN İSTİHDAMI İÇİN BAKIM DESTEĞİ GENİŞLETİLECEK

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için çocuk bakım hizmetlerinin artırılması hedefleniyor. Ekonomik ve erişilebilir kreş imkanlarının yaygınlaştırılması gündemde.

Desteklerin yalnızca çocuk bakımıyla sınırlı kalmaması da planlanıyor. Yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin de bu kapsamda geliştirilmesi öngörülüyor. Böylece çocuğuna veya anne babasına bakmak zorunda kalan kadınların iş hayatından kopmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 2

ANNE VE BABALARA ESNEK ÇALIŞMA İMKANI

Çocuk sahibi ailelerin çalışma hayatını kolaylaştıracak yeni modeller de OVP'nin dikkat çeken başlıkları arasında. Peki anne ve babaların çalışma düzeni nasıl değişecek?

İşin niteliğine uygun sektörlerde uzaktan, esnek ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Anne ve babaların çocuklarının bakımı için belirli sürelerle uzaktan çalışabilmesinin önü açılacak. Bazı işlerde ise çalışma saatlerinin esnek hale getirilmesi mümkün olacak. Buna uygun işletmelerin desteklenmesi de planlanan adımlar arasında yer alıyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 3

BABALARIN İZİN SÜRESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Ebeveyn izinlerinin, çocuk bakımındaki sorumlulukların anne ve baba arasında daha dengeli paylaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda babaların çocuk bakımına daha fazla katılabilmesi için izin sürelerinde değişiklik yapılması gündemde. Analık izninin yanında babalık izninin de daha etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hazırlanacak.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 4

KREŞLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Çalışan anne ve babalar açısından önemli başlıklardan biri de kreş hizmetleri olacak. Yerel yönetimlerin de sürece dahil edilmesiyle kreşlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. İş yerlerinde sunulan kreş ve bakım hizmetlerinin de özellikle kadınların istihdamını destekleyecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 5

UZAKTAN ÇALIŞMA HERKESİ KAPSAYACAK MI?

Yeni çalışma modellerinin her iş kolunda aynı şekilde uygulanması beklenmiyor. Uygulamanın kapsamı, işin ve sektörün özelliklerine göre belirlenecek.

Hem kamu hem de özel sektörde esnek çalışma modellerinin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Daha önce çıkarılan bazı düzenlemelerin ise ikincil mevzuat ve yönetmeliklerle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 6

MAAŞ HESABINDA OVP ETKİSİ

OVP'nin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinin yanı sıra emekli ve memurların maaşları için yapılan hesap da dikkat çekti. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı yüzde 28'lik tahmine kıyasla yeni rakam, yıl sonu beklentisini değiştirdi.

Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamada temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 9,04 olarak öne çıkıyor.

Maaş hesabında dikkate alınan veri
Oran
OVP yıl sonu enflasyon tahmini
%28,4
2 aylık enflasyon oranı
%3,66
Temmuz-Aralık enflasyonu
%9,04
SSK ve Bağ-Kur artış oranı
%9,04
Memur/emekli TÜFE farkı
1,91 puan
Memur/emekli toplu sözleşme
%5
Memur/emekli toplu sözleşme
%7

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında 6 aylık enflasyon belirleyici oluyor. OVP tahminine göre temmuz-aralık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olması halinde, bu oran ocak ayında emekli maaşlarına artış olarak yansıyacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,04 oranında zam alması bekleniyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 8

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memurlar ile memur emeklilerinde ise hesaplama toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden yapılıyor.

Temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması nedeniyle yüzde 1,91 puanlık TÜFE farkı oluşması bekleniyor. Buna yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklenecek. Bu hesapla memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının yaklaşık yüzde 7 seviyesine ulaşması bekleniyor.

2027-2029 OVP'de çalışma hayatı değişiyor: Anne-babaya esnek mesai, emekliye yüzde 9,04 zam - 9

EN DÜŞÜK MAAŞLAR KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Zam oranlarının gerçekleşmesi halinde en düşük maaşlarda da dikkat çeken artışlar olacak. Temmuz ayında yapılan artışla en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselmişti. Ocak zammının yüzde 7 olması halinde ortaya çıkacak tablo ise şöyle:

Maaş türü
Mevcut en düşük maaş
Ocak ayında beklenen
Memur
70.224 TL
75.140 TL
Memur emeklisi
31.527 TL
33.734 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklisi
23.552 TL
25.681 TL

Buna göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emekli aylığının 33 bin 734 liraya yükselmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban aylığın yüzde 9,04'lük artışla 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya çıkması hesaplanıyor.

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