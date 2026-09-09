-°C
CANLI YAYIN

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7

Emekli ve memur maaşları için 2027 Ocak zammına ilişkin hesaplar netleşmeye başladı. OVP’deki yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri için yüzde 7 artış beklentisi oluşturdu. Yeni rakamlar maaşlara nasıl yansıyacak?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, milyonlarca emekli ve memurun gözü 2027 yılının ilk maaş artışına çevrildi. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahmin, ocak ayında yapılması beklenen zam için de önemli bir hesaplama ortaya koydu. Mevcut verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşında yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin aylığında ise yüzde 7 artış bekleniyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İLK 8 AYDA ZAM ORANI YÜZDE 3,66 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk sekiz ayına ilişkin enflasyon verilerini tamamladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yalnızca temmuz ve ağustos aylarının ardından emekliler açısından oluşan altı aylık enflasyon farkının birikmiş kısmı yüzde 3,66 oldu.

Ocak 2027'deki kesin zam oranı ise kalan dört ayın verileriyle ortaya çıkacak.

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 1

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde temel hesaplama, altı aylık enflasyon oranı üzerinden yapılıyor. Yani yılın ikinci yarısındaki enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, emekli maaşlarına yansıyacak artış da buna göre değişecek.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı işliyor. Burada yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor. Ortaya çıkan toplam oran, ocak ayındaki maaş artışının temelini oluşturuyor.

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 2

OVP TAHMİNİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 9,04'lük altı aylık enflasyon beklentisini beraberinde getiriyor. Bu hesap gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya yükselecek.

28 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise yaklaşık 30 bin 531 liraya çıkacak.

Mevcut maaş
%9,04 zamlı
23.552 TL
25.681 TL
25.000 TL
27.260 TL
30.000 TL
32.712 TL
35.000 TL
38.164 TL
40.000 TL
43.616 TL
45.000 TL
49.068 TL
50.000 TL
54.520 TL
60.000 TL
65.424 TL
70.000 TL
76.328 TL
80.000 TL
87.232 TL
90.000 TL
98.136 TL
100.000 TL
109.040 TL

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 3

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 140 LİRAYA ÇIKACAK

Memur ve memur emeklileri için OVP'deki yüzde 7'lik zam senaryosu da dikkat çekiyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı ise 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya ulaşacak.

Memur maaşları için hesaplanan bazı yeni tutarlar şöyle:

Unvan
Mevcut maaş
%6,67 zamlı
%7 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140 TL
119.620 TL
119.989 TL
Genel Müdür 1/1
99.377 TL
106.005 TL
106.333 TL
Şube Müdürü 1/4
39.681 TL
42.328 TL
42.459 TL
Memur Üni. 1/4
31.313 TL
33.401 TL
33.505 TL
Öğretmen 1/4
46.908 TL
50.037 TL
50.191 TL
Hemşire Üni. 1/4
46.908 TL
50.037 TL
50.191 TL
Kaymakam 1/4
65.853 TL
70.246 TL
70.463 TL
Profesör 1/4
80.490 TL
85.859 TL
86.125 TL
Başkomiser 1/4
47.877 TL
51.071 TL
51.228 TL
Polis memuru 1/4
47.093 TL
50.234 TL
50.389 TL
Mühendis 1/4
47.693 TL
50.874 TL
51.032 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995 TL
36.262 TL
36.374 TL
Pratisyen hekim 1/4
68.691 TL
73.273 TL
73.499 TL
İmam 1/4
46.908 TL
50.037 TL
50.191 TL
Avukat 1/4
46.908 TL
50.037 TL
50.191 TL

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 4

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ DAHA DÜŞÜK

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. OVP'deki yüzde 28,4'lük tahmin ile Merkez Bankası'nın beklentisi birbirine oldukça yakın. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahmininin gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için hesaplanan altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 8,7 olacak.

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 5

Memur ve memur emeklileri açısından ise enflasyon farkı dahil zam oranının yaklaşık yüzde 6,67 seviyesinde olması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya çıkıyor. 28 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı ise 30 bin 436 liraya ulaşıyor. En düşük memur maaşı da yüzde 6,67'lik artışla 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya yükseliyor. En düşük emekli memur aylığı ise 31 bin 527 liradan 33 bin 633 liraya çıkıyor.

Unvan
Mevcut maaş
%6,67 zamlı
%7 zamlı
Memur (Lise 9/1)
70.224 TL
74.908 TL
75.140 TL
Memur (Üni. 9/1)
73.070 TL
77.944 TL
78.185 TL
Şube Md. (1/4)
107.110 TL
114.254 TL
114.608 TL
Öğretmen (Uz. 1/4)
92.166 TL
98.313 TL
98.618 TL
Başkomiser (3/1)
101.242 TL
107.995 TL
108.329 TL
Polis Memuru (8/1)
92.618 TL
98.796 TL
99.101 TL
Uzm. Doktor (1/4)
170.730 TL
182.118 TL
182.681 TL
Hemşire (Üni. 5/1)
84.845 TL
90.504 TL
90.784 TL
Mühendis (1/4)
109.185 TL
116.468 TL
116.828 TL
Teknisyen (11/1)
75.877 TL
80.938 TL
81.188 TL
Profesör (1/4)
153.208 TL
163.427 TL
163.933 TL
Araştırma Gör. (7/1)
102.779 TL
109.634 TL
109.974 TL
Vaiz (1/4)
86.983 TL
92.785 TL
93.072 TL
Avukat (1/4)
102.135 TL
108.947 TL
109.284 TL

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 6

65 YAŞ AYLIĞI VE SOSYAL DESTEKLER DE ARTACAK

Enflasyon tahmininin gerçekleşmesi yalnızca emekli ve memur maaşlarını etkilemeyecek. Sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşanacak. OVP hedefi üzerinden yapılan hesaplamalara göre öne çıkan tutarlar şöyle:

  • 65 yaş aylığı: 7.256,71 TL → 7.765 TL
  • Evde bakım desteği: 15.755 TL → 16.858 TL
  • Engelli aylığı (%40-69 engel): 5.793 TL → 6.199 TL
  • Engelli aylığı (%70 ve üzeri): 8.689 TL → 9.297 TL
  • Kronik hastalık yardımı: 15.755 TL → 16.858 TL
  • Bedelli askerlik ücreti: 472.653,60 TL → 505.739 TL

Evde bakım desteği, ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere ödeniyor. Kronik hastalık yardımı kapsamında ise tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunanlara destek veriliyor.

OVP'nin yüzde 28,4 enflasyon tahmini ocak zammını şekillendiriyor: SSK ve BAĞ‑KUR için yüzde 9,04 memurlar için yüzde 7 - 7

KESİN ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şu an ortaya çıkan oranlar birer tahmin niteliğinde. Temmuz ve ağustos ayı enflasyonlarının ardından yüzde 3,66'lık artış şimdiden hesaplara yansımış durumda. Ancak asıl tablo, yılın son dört ayındaki enflasyonla şekillenecek. Eylül, ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasının ardından 2027 Ocak ayında uygulanacak zam oranı kesinleşecek.

Dolayısıyla OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli aylığının 25 bin 681 liraya, en düşük memur maaşının ise 75 bin 140 liraya ulaşması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahmini gerçekleşirse bu tutarlar sırasıyla 25 bin 601 lira ve 74 bin 908 lira olacak.

Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarına kampanya: 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışta
Sonraki Haber
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarına kampanya: 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışta
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın