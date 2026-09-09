Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre , milyonlarca emekli ve memurun gözü 2027 yılının ilk maaş artışına çevrildi. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahmin, ocak ayında yapılması beklenen zam için de önemli bir hesaplama ortaya koydu. Mevcut verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşında yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin aylığında ise yüzde 7 artış bekleniyor.

Ocak 2027'deki kesin zam oranı ise kalan dört ayın verileriyle ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk sekiz ayına ilişkin enflasyon verilerini tamamladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yalnızca temmuz ve ağustos aylarının ardından emekliler açısından oluşan altı aylık enflasyon farkının birikmiş kısmı yüzde 3,66 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde temel hesaplama, altı aylık enflasyon oranı üzerinden yapılıyor. Yani yılın ikinci yarısındaki enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa, emekli maaşlarına yansıyacak artış da buna göre değişecek.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı işliyor. Burada yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor. Ortaya çıkan toplam oran, ocak ayındaki maaş artışının temelini oluşturuyor.