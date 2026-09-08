-°C
CANLI YAYIN

Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarına kampanya: 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışta

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarına kampanya: 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışta

Pegasus, BolBol üyelerine özel yeni yurt dışı kampanyasını başlattı. Mobil uygulamadan alınacak seçili Light Paket biletlerde fiyatlar 9 Euro + vergilerden başlıyor. Toplam 250 bin koltukla sınırlı kampanya 10 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar sürerken, biletler 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 arasındaki seçili uçuşlarda kullanılabiliyor.

Pegasus'un 8 Eylül'de başlayan kampanyası, yurt dışı seyahati planlayan BolBol üyelerine seçili direkt uçuşlarda 9 Euro + vergilerden başlayan Light Paket bilet imkanı sunuyor. Kampanya yalnızca mobil uygulamadan yapılan biletlemelerde ve toplam 250 bin koltuk için geçerli. Satış işlemlerinin 10 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor. Kampanyalı uçuş dönemi ise 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasını kapsıyor.

Pegasus, seçili yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla 250 bin koltuğu satışa sundu. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Pegasus, seçili yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla 250 bin koltuğu satışa sundu. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

KAMPANYA 250 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Pegasus'un resmi kampanya duyurusuna göre indirimli tarife, belirlenen yurt dışı hatlarındaki seçili uçuşlarda toplam 250 bin koltuk için uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki koltukların satış süresi dolmadan tükenmesi halinde uygulama daha erken sona erebiliyor.

Biletleme dönemi 8 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamını 10 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar bitirmesi gerekiyor.

UÇUŞLAR 25 EKİM'DE BAŞLIYOR

Kampanya, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarını kapsıyor.

Vatandaşlar yalnızca kampanya listesinde yer alan uçuş indirimli tarifeden yararlanabiliyor. Resmi listede seçili direkt hatlarda Light Paket ücretleri 9 Euro + vergilerden başlıyor. Bazı güzergahlarda ise başlangıç fiyatı 29 Euro + vergiler veya 33 Euro + vergiler seviyesinde bulunuyor.

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri, mobil uygulama üzerinden yapacakları biletlemelerde yararlanabiliyor.Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri, mobil uygulama üzerinden yapacakları biletlemelerde yararlanabiliyor.

YALNIZCA BOLBOL ÜYELERİ YARARLANABİLİYOR

Kampanya tüm yolculara açık değil. İndirimli biletlerden yararlanabilmek için biletleme sırasında Pegasus BolBol üyesi olunması gerekiyor.

Henüz BolBol hesabı bulunmayan yolcular da kampanya satış dönemi içinde üyelik oluşturup şartlara uygun şekilde biletleme yapabiliyor. Rezervasyona dahil edilen her yolcunun kendi üyeliğiyle ilişkilendirilmiş cep telefonu numarasının yolcu bilgilerine girilmesi gerekiyor.

İndirimli biletlerin 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında alınması, seyahatin ise 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 döneminde gerçekleştirilmesi gerekiyor.İndirimli biletlerin 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında alınması, seyahatin ise 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 döneminde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

BİLETLER SADECE MOBİL UYGULAMADAN ALINIYOR

Bu kampanyadaki önemli koşullardan biri satış kanalı. Kampanyalı biletler yalnızca Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde geçerli.

İnternet sitesi veya kampanya kapsamı dışında kalan diğer satış kanallarından yapılan biletlemeler bu fırsattan yararlanamıyor.

Kampanya Light Paket için geçerli olurken kabin bagajı veya 12 kilogramlık uçak altı bagajı 9'ar Euro karşılığında bilete eklenebiliyor.Kampanya Light Paket için geçerli olurken kabin bagajı veya 12 kilogramlık uçak altı bagajı 9'ar Euro karşılığında bilete eklenebiliyor.

LIGHT PAKETTE BAGAJ AYRI ÜCRETLENDİRİLİYOR

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlar Light Paket için geçerli. Light Paket kapsamında yolcu yalnızca koltuk altına sığabilecek bir çantayı ücretsiz taşıyabiliyor. Standart kabin bagajı ve uçak altı bagajı bu paketin temel içeriğinde bulunmuyor.

Kampanya kapsamında Light Paket satın alan yolcular, biletleme sırasında bir adet kabin bagajı hakkını 9 Euro'ya veya 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkını 9 Euro'ya ekleyebiliyor.

Light Paket yerine Süper Eko Paket tercih edilmesi halinde ise Light Paket ücretinin üzerine 19 Euro fark ödeniyor. Süper Eko Paket; koltuk altına sığan bir çanta, bir kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagajı hakkı içeriyor.

Kuzey Kıbrıs ve ortak gerçekleştirilen uçuşlar kampanyaya dahil edilmiyor.Kuzey Kıbrıs ve ortak gerçekleştirilen uçuşlar kampanyaya dahil edilmiyor.

KAMPANYA HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

9 Euro + vergiler kapsamındaki rotalar arasında İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Atina, Berlin, Basel, Frankfurt, Kopenhag, Oslo, Roma, Tiflis ve Şarm El-Şeyh gibi destinasyonların yanı sıra farklı şehirlerden gerçekleştirilen bazı seçili yurt dışı uçuşları da yer alıyor. Uygulanacak nihai ücret güzergah, uçuş tarihi, saat ve kampanyalı koltukların müsaitlik durumuna göre değişebiliyor.

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatların geçerli olduğu hatlar şöyle:

Türkiye'den Yurt Dışına Uçuşlar
Yurt Dışından Türkiye'ye Uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen → Alicante
Alicante → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Atina (GR)
Atina (GR) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Basel
Basel → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Batum
Batum → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Berlin
Berlin → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bilbao
Bilbao → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Birmingham
Birmingham → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bratislava
Bratislava → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bremen
Bremen → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bristol
Bristol → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bükreş
Bükreş → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Cenevre
Cenevre → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Dortmund
Dortmund → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Düsseldorf
Düsseldorf → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Edinburgh
Edinburgh → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Eindhoven
Eindhoven → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Frankfurt
Frankfurt → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Gence
Gence → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Graz
Graz → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hamburg
Hamburg → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hannover
Hannover → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hurghada
Hurghada → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Kopenhag
Kopenhag → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Köln
Köln → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Ljubljana
Ljubljana → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Londra (LGW)
Londra (LGW) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Londra (STN)
Londra (STN) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Manchester
Manchester → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Münih
Münih → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Nürnberg
Nürnberg → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Podgorica
Podgorica → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Prag
Prag → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Priştine
Priştine → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Rotterdam
Rotterdam → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Saraybosna
Saraybosna → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Sevilla
Sevilla → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Sofya
Sofya → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Stuttgart
Stuttgart → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Tiran
Tiran → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Tuzla
Tuzla → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Üsküp
Üsküp → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Viyana
Viyana → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Zagreb
Zagreb → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Zürih
Zürih → İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara → Bakü
Bakü → Ankara
Ankara → Berlin
Berlin → Ankara
Ankara → Düsseldorf
Düsseldorf → Ankara
Ankara → Frankfurt
Frankfurt → Ankara
Ankara → Hamburg
Hamburg → Ankara
Ankara → Kopenhag
Kopenhag → Ankara
Ankara → Köln
Köln → Ankara
Ankara → Krakow
Krakow → Ankara
Ankara → Lizbon
Lizbon → Ankara
Ankara → Londra (STN)
Londra (STN) → Ankara
Ankara → Podgorica
Podgorica → Ankara
Ankara → Stuttgart
Stuttgart → Ankara
Ankara → Varşova
Varşova → Ankara
Ankara → Viyana
Viyana → Ankara
İzmir → Barcelona
Barcelona → İzmir
İzmir → Lizbon
Lizbon → İzmir
İzmir → Londra (STN)
Londra (STN) → İzmir
İzmir → Madrid
Madrid → İzmir
İzmir → Podgorica
Podgorica → İzmir
İzmir → Üsküp
Üsküp → İzmir
İzmir → Varşova
Varşova → İzmir
Antalya → Hurghada
Hurghada → Antalya
Antalya → Krakow
Krakow → Antalya
Antalya → Şarm El-Şeyh
Şarm El-Şeyh → Antalya
Antalya → Varşova
Varşova → Antalya
Çukurova → Berlin
Berlin → Çukurova
Çukurova → Düsseldorf
Düsseldorf → Çukurova
Çukurova → Köln
Köln → Çukurova
Çukurova → Londra (STN)
Londra (STN) → Çukurova
Diyarbakır → Köln
Köln → Diyarbakır
Elazığ → Köln
Köln → Elazığ
Gaziantep → Köln
Köln → Gaziantep
Kayseri → Köln
Köln → Kayseri
İstanbul Sabiha Gökçen → Brüksel
İskenderiye (EG) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Dublin
Amman → Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen → Kutaisi
Amman → Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen → Stockholm
Amsterdam → İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü → İstanbul Sabiha Gökçen
Berlin → Gaziantep
Beyrut → Antalya
Düsseldorf → Gaziantep
Düsseldorf → Kayseri
Düsseldorf → Samsun
Düsseldorf → Trabzon
Erivan → İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) → İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) → İzmir
Kopenhag → Konya
Luxor → İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon → İstanbul Sabiha Gökçen
Marsa Alam → İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya → İstanbul Sabiha Gökçen
Nice → İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo → İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (CDG) → İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY) → İstanbul Sabiha Gökçen
Roma → İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam → Kayseri
Şarm El-Şeyh → Ankara
Şarm El-Şeyh → İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El-Şeyh → İzmir
Tiflis → Antalya
Tiflis → İstanbul Sabiha Gökçen

Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti
Sonraki Haber
Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın