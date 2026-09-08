9 Euro + vergiler kapsamındaki rotalar arasında İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Atina, Berlin, Basel, Frankfurt, Kopenhag, Oslo, Roma, Tiflis ve Şarm El-Şeyh gibi destinasyonların yanı sıra farklı şehirlerden gerçekleştirilen bazı seçili yurt dışı uçuşları da yer alıyor. Uygulanacak nihai ücret güzergah, uçuş tarihi, saat ve kampanyalı koltukların müsaitlik durumuna göre değişebiliyor.
Türkiye'den Yurt Dışına Uçuşlar
Yurt Dışından Türkiye'ye Uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen → Alicante
Alicante → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Atina (GR)
Atina (GR) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Basel
Basel → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Batum
Batum → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Berlin
Berlin → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bilbao
Bilbao → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Birmingham
Birmingham → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bratislava
Bratislava → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bremen
Bremen → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bristol
Bristol → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Bükreş
Bükreş → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Cenevre
Cenevre → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Dortmund
Dortmund → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Düsseldorf
Düsseldorf → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Edinburgh
Edinburgh → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Eindhoven
Eindhoven → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Frankfurt
Frankfurt → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Gence
Gence → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Graz
Graz → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hamburg
Hamburg → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hannover
Hannover → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Hurghada
Hurghada → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Kopenhag
Kopenhag → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Köln
Köln → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Ljubljana
Ljubljana → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Londra (LGW)
Londra (LGW) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Londra (STN)
Londra (STN) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Manchester
Manchester → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Münih
Münih → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Nürnberg
Nürnberg → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Podgorica
Podgorica → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Prag
Prag → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Priştine
Priştine → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Rotterdam
Rotterdam → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Saraybosna
Saraybosna → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Sevilla
Sevilla → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Sofya
Sofya → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Stuttgart
Stuttgart → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Tiran
Tiran → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Tuzla
Tuzla → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Üsküp
Üsküp → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Viyana
Viyana → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Zagreb
Zagreb → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Zürih
Zürih → İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara → Bakü
Bakü → Ankara
Ankara → Berlin
Berlin → Ankara
Ankara → Düsseldorf
Düsseldorf → Ankara
Ankara → Frankfurt
Frankfurt → Ankara
Ankara → Hamburg
Hamburg → Ankara
Ankara → Kopenhag
Kopenhag → Ankara
Ankara → Köln
Köln → Ankara
Ankara → Krakow
Krakow → Ankara
Ankara → Lizbon
Lizbon → Ankara
Ankara → Londra (STN)
Londra (STN) → Ankara
Ankara → Podgorica
Podgorica → Ankara
Ankara → Stuttgart
Stuttgart → Ankara
Ankara → Varşova
Varşova → Ankara
Ankara → Viyana
Viyana → Ankara
İzmir → Barcelona
Barcelona → İzmir
İzmir → Lizbon
Lizbon → İzmir
İzmir → Londra (STN)
Londra (STN) → İzmir
İzmir → Madrid
Madrid → İzmir
İzmir → Podgorica
Podgorica → İzmir
İzmir → Üsküp
Üsküp → İzmir
İzmir → Varşova
Varşova → İzmir
Antalya → Hurghada
Hurghada → Antalya
Antalya → Krakow
Krakow → Antalya
Antalya → Şarm El-Şeyh
Şarm El-Şeyh → Antalya
Antalya → Varşova
Varşova → Antalya
Çukurova → Berlin
Berlin → Çukurova
Çukurova → Düsseldorf
Düsseldorf → Çukurova
Çukurova → Köln
Köln → Çukurova
Çukurova → Londra (STN)
Londra (STN) → Çukurova
Diyarbakır → Köln
Köln → Diyarbakır
Elazığ → Köln
Köln → Elazığ
Gaziantep → Köln
Köln → Gaziantep
Kayseri → Köln
Köln → Kayseri
İstanbul Sabiha Gökçen → Brüksel
İskenderiye (EG) → İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen → Dublin
Amman → Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen → Kutaisi
Amman → Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen → Stockholm
Amsterdam → İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü → İstanbul Sabiha Gökçen
Berlin → Gaziantep
Beyrut → Antalya
Düsseldorf → Gaziantep
Düsseldorf → Kayseri
Düsseldorf → Samsun
Düsseldorf → Trabzon
Erivan → İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) → İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) → İzmir
Kopenhag → Konya
Luxor → İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon → İstanbul Sabiha Gökçen
Marsa Alam → İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya → İstanbul Sabiha Gökçen
Nice → İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo → İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (CDG) → İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY) → İstanbul Sabiha Gökçen
Roma → İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam → Kayseri
Şarm El-Şeyh → Ankara
Şarm El-Şeyh → İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El-Şeyh → İzmir
Tiflis → Antalya
Tiflis → İstanbul Sabiha Gökçen