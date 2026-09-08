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Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi.

İSTANBUL'DA AVRASYA TÜNELİ'NDE YENİ REKOR

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi" ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti - 1

ÖNCEKİ REKOR 13 HAZİRAN 2024'TE KIRILMIŞTI

Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, "13 Haziran 2024'te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı" dedi.

Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti - 2

NEREDEYSE 10 YILDIR HİZMET VERİYOR

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor" sözlerini sarf etti.

Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bin 489 araç geçti - 3

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