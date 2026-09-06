-°C
CANLI YAYIN

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’a çevrildi. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin dört farklı tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zamları hesaplandı. En yüksek tahminin gerçekleştiği senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL’ye yükselirken öğretmen ve polis maaşlarının 100 bin TL bandına ulaşacağı öngörüldü.

Milyonlarca memur ve emekli, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasının ardından Ocak 2027'de yapılacak zam için hesaplamalara başladı.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 1

Gözler, hükümetin 2027-2029 dönemine yönelik bugün açıklaması beklenen Orta Vadeli Program'a çevrildi. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, emekli ve memur maaşları için dört farklı zam senaryosu ortaya çıkardı.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 2

Merkez Bankası tahmini, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliğinin öngörülerine göre hazırlanan senaryolarda yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 30,47 arasında gerçekleşebileceği hesaplandı.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 3

EN İYİ SENARYODA MAAŞLAR 100 BİN TL BANDINDA

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,47 olarak gerçekleşeceği en yüksek tahminli senaryoya göre öğretmen ve polis memuru maaşlarının 100 bin TL bandına ulaşması bekleniyor.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 4

Bu senaryoda hemşire maaşının 92 bin TL, avukat maaşının 111 bin TL, şube müdürü maaşının ise 116 bin TL olacağı hesaplandı. Uzman doktor ve profesör maaşlarının da 200 bin TL'ye yaklaşacağı öngörüldü.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 5

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur maaşının 76 bin 355 TL'ye ve en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 279 TL'ye çıkacağı tahmin edildi.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 6

TEMMUZ VE AĞUSTOS VERİLERİ NETLEŞTİ

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78, ağustos ayı enflasyonunu ise yüzde 1,84 olarak açıkladı.

Temmuz ve ağustos verilerinin ardından iki aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. Nihai zam oranının belirlenmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri bekleniyor.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 7

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılacak.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 8

BİRİNCİ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 28

Merkez Bankasının yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı yüzde 8,70 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zam oranının ise yüzde 6,67 olması bekleniyor.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 9

Bu senaryoya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye yükselecek. Aylığı 28 bin TL olan bir emeklinin geliri 30 bin 436 TL olacak.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 633 TL'ye çıkacak.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 10

İKİNCİ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29,43

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olarak belirlendi.

Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 7,86, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9,91 olacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 886 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 5 TL'ye yükselecek.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 11

ÜÇÜNCÜ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29,49

AA Finans Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,49 olarak ortaya çıktı.

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,97, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zam oranı ise yüzde 7,91 olacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 900 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 21 TL'ye ulaşacak.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 12

DÖRDÜNCÜ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 30,47

Finansal Kurumlar Birliğinin tahminine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 30,47 olacak.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı dahil yüzde 8,73 olarak uygulanacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 TL'ye çıkacak.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 13

KESİN ZAM İÇİN SON DÖRT VERİ BEKLENİYOR

Ekonomik göstergeler ve tahminler, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 30,5 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının ise yaklaşık yüzde 9 artabileceği öngörülüyor.

Sabah'ın haberine göre, ancak dört senaryonun tamamı anket ve beklentilere dayanıyor. Kesin zam oranları, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 Ocak 2027'de belli olacak.

Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı için 4 senaryo: En iyi ihtimalde öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL’ye çıkacak - 14

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ocak 2027 memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Kesin zam oranının eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasının ardından 4 Ocak 2027'de belli olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısında oluşan altı aylık enflasyona göre belirlenecek.

Memur ve memur emeklilerinin zammı nasıl hesaplanacak?

Memur ve memur emeklilerinin zammı, yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkıyla belirlenecek.

En düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?

Dört senaryoya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 601 TL ile 26 bin 96 TL arasında olabilir.

En düşük memur maaşı ne kadar olabilir?

Tahminlere göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL ile 76 bin 355 TL arasında değişebilir.

En düşük memur emeklisi aylığı ne kadar olabilir?

Dört senaryoya göre en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 633 TL ile 34 bin 279 TL arasında olabilir.

Öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL olacak mı?

En yüksek yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleştiği senaryoda öğretmen ve polis memuru maaşlarının 100 bin TL bandına ulaşacağı hesaplanıyor. Bu tutar henüz kesinleşmiş değil.

Ağustos 2026 enflasyonu ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıklandı. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık oran yüzde 3,66 oldu.

Bakan Bayraktar’dan Hakkari’de Terörsüz Türkiye mesajı: Bölgedeki bütün illerimiz adeta yıldız gibi parlayacak
Sonraki Haber
Bakan Bayraktar’dan Hakkari’de Terörsüz Türkiye mesajı: Bölgedeki bütün illerimiz adeta yıldız gibi parlayacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın