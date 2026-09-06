Bu senaryoya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye yükselecek. Aylığı 28 bin TL olan bir emeklinin geliri 30 bin 436 TL olacak.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 633 TL'ye çıkacak.