DÖRDÜNCÜ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 30,47
Finansal Kurumlar Birliğinin tahminine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 30,47 olacak.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı dahil yüzde 8,73 olarak uygulanacak.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 TL'ye çıkacak.
KESİN ZAM İÇİN SON DÖRT VERİ BEKLENİYOR
Ekonomik göstergeler ve tahminler, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 30,5 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının ise yaklaşık yüzde 9 artabileceği öngörülüyor.
Sabah'ın haberine göre, ancak dört senaryonun tamamı anket ve beklentilere dayanıyor. Kesin zam oranları, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 Ocak 2027'de belli olacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Ocak 2027 memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?
Kesin zam oranının eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasının ardından 4 Ocak 2027'de belli olması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı nasıl hesaplanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısında oluşan altı aylık enflasyona göre belirlenecek.
Memur ve memur emeklilerinin zammı nasıl hesaplanacak?
Memur ve memur emeklilerinin zammı, yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkıyla belirlenecek.
En düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?
Dört senaryoya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 601 TL ile 26 bin 96 TL arasında olabilir.
En düşük memur maaşı ne kadar olabilir?
Tahminlere göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL ile 76 bin 355 TL arasında değişebilir.
En düşük memur emeklisi aylığı ne kadar olabilir?
Dört senaryoya göre en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 633 TL ile 34 bin 279 TL arasında olabilir.
Öğretmen ve polis maaşı 100 bin TL olacak mı?
En yüksek yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleştiği senaryoda öğretmen ve polis memuru maaşlarının 100 bin TL bandına ulaşacağı hesaplanıyor. Bu tutar henüz kesinleşmiş değil.
Ağustos 2026 enflasyonu ne kadar oldu?
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıklandı. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık oran yüzde 3,66 oldu.