Bakan Bayraktar’dan Hakkari’de Terörsüz Türkiye mesajı: Bölgedeki bütün illerimiz adeta yıldız gibi parlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesinin bölgedeki bütün illeri adeta yıldız gibi parlatacağını söyledi. Hakkari’nin madencilik ve istihdam merkezi haline geleceğini belirten Bayraktar, doğal gazın ulaşmadığı hiçbir yer bırakmayacaklarını vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'yi ziyaret etti.
AK Parti il yönetimi, yerel yöneticiler ve kurum temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Hakkari'de yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Terörsüz Türkiye, bölgenin potansiyeli, madencilik, istihdam ve doğal gaz yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
"BÜTÜN İLLERİMİZİ ADETA YILDIZ GİBİ PARLATACAK"
Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden birinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi:
"Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var."
"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE"
Ortaya önemli hedefler konulduğunu belirten Bakan Bayraktar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle biz bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye; ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."
GABAR VE ŞIRNAK ÖRNEĞİNİ VERDİ
Bölgedeki illerin terörle mücadele nedeniyle 40 yıllık süreçte gerçek potansiyeline kavuşamadığını belirten Bakan Bayraktar, Gabar ve Şırnak'taki değişime dikkat çekti.
Bayraktar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından petrol keşfi ve üretimiyle Gabar'ın ve Şırnak'ın çehresinin değiştiğini, bölgedeki diğer illerde de benzer bir değişim yaşanacağını ifade etti.
"HAKKARİ MADENDE MERKEZ HALİNE GELECEK"
Hakkari'nin önemli bir insan kaynağına ve maden potansiyeline sahip olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Hakkari, madende bir merkez haline gelecek. Dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline getireceğiz. Türkiye'yi madende ve enerjide getirmek istediğimiz noktada Hakkari, bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesini oluşturuyor."
Maden çeşitliliğine dikkat çekti
Türkiye'nin maden zengini bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, Hakkari'nin bu alandaki önemini şu sözlerle anlattı:
"Türkiye, maden zengini bir ülke, maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini ekonomimize katmamız gerekiyor."
Bakan Bayraktar, madencilikte çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin iki önemli kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
"HAKKARİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK"
Yürütülen çalışmalarla Hakkari'nin istihdam merkezi olacağını belirten Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Yani burada binlerce genç kardeşimize istihdam kapısı olacak ve Hakkari, tam bir çekim merkezi haline gelecek. Ülkemizin de ekonomisine, gücüne güç katmaya devam edecek."
"DOĞAL GAZIN GİTMEDİĞİ HİÇBİR YER BIRAKMAYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de ortaya koyduğu "81 ile doğal gaz götürme" hedefini hatırlatan Bakan Bayraktar, Hakkari merkezinin 2018'de doğal gaza kavuştuğunu belirtti.
Bayraktar, "Doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız." dedi.