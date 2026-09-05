Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'yi ziyaret etti.

"BÜTÜN İLLERİMİZİ ADETA YILDIZ GİBİ PARLATACAK"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden birinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var."

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Ortaya önemli hedefler konulduğunu belirten Bakan Bayraktar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle biz bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye; ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

GABAR VE ŞIRNAK ÖRNEĞİNİ VERDİ

Bölgedeki illerin terörle mücadele nedeniyle 40 yıllık süreçte gerçek potansiyeline kavuşamadığını belirten Bakan Bayraktar, Gabar ve Şırnak'taki değişime dikkat çekti.

Bayraktar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından petrol keşfi ve üretimiyle Gabar'ın ve Şırnak'ın çehresinin değiştiğini, bölgedeki diğer illerde de benzer bir değişim yaşanacağını ifade etti.