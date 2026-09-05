Yaşlı ve engelli aylıklarında eylül ödemesi başladı: Toplam 9,3 milyar lira hesaplara yatırılıyor
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları için ödemeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 5,3 milyar lira yaşlı aylığı ve 4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre toplam ödeme tutarı 9,3 milyar liraya ulaşıyor. Bunun 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını ise engelli aylıkları oluşturuyor. Böylece eylül dönemi kapsamında iki destek kaleminde ödemeler hesaplara aktarılıyor.
EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakanlık tarafından hak sahiplerine aktarılacak toplam kaynak 9,3 milyar lira olarak açıklandı.
Ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte eylül dönemine ait iki sosyal yardım kalemindeki tutarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
YAŞLI AYLIKLARI İÇİN 5,3 MİLYAR LİRA AYRILDI
Toplam ödemenin en büyük bölümünü yaşlı aylıkları oluşturuyor. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre eylül ayında yaşlı aylıkları kapsamında 5,3 milyar liralık ödeme yapılıyor.
Engelli aylıkları için ayrılan kaynak ise 4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. İki kalem birlikte değerlendirildiğinde eylül ayındaki toplam ödeme 9,3 milyar liraya ulaşıyor.