Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları için ödemeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 5,3 milyar lira yaşlı aylığı ve 4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre toplam ödeme tutarı 9,3 milyar liraya ulaşıyor. Bunun 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını ise engelli aylıkları oluşturuyor. Böylece eylül dönemi kapsamında iki destek kaleminde ödemeler hesaplara aktarılıyor.

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv) EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakanlık tarafından hak sahiplerine aktarılacak toplam kaynak 9,3 milyar lira olarak açıklandı. Ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte eylül dönemine ait iki sosyal yardım kalemindeki tutarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.