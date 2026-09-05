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Yaşlı ve engelli aylıklarında eylül ödemesi başladı: Toplam 9,3 milyar lira hesaplara yatırılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaşlı ve engelli aylıklarında eylül ödemesi başladı: Toplam 9,3 milyar lira hesaplara yatırılıyor

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları için ödemeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 5,3 milyar lira yaşlı aylığı ve 4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre toplam ödeme tutarı 9,3 milyar liraya ulaşıyor. Bunun 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını ise engelli aylıkları oluşturuyor. Böylece eylül dönemi kapsamında iki destek kaleminde ödemeler hesaplara aktarılıyor.

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakanlık tarafından hak sahiplerine aktarılacak toplam kaynak 9,3 milyar lira olarak açıklandı.

Ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte eylül dönemine ait iki sosyal yardım kalemindeki tutarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Toplam 9,3 milyar liralık ödemenin 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını engelli aylıkları oluşturuyor.Toplam 9,3 milyar liralık ödemenin 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını engelli aylıkları oluşturuyor.

YAŞLI AYLIKLARI İÇİN 5,3 MİLYAR LİRA AYRILDI

Toplam ödemenin en büyük bölümünü yaşlı aylıkları oluşturuyor. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre eylül ayında yaşlı aylıkları kapsamında 5,3 milyar liralık ödeme yapılıyor.

Engelli aylıkları için ayrılan kaynak ise 4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. İki kalem birlikte değerlendirildiğinde eylül ayındaki toplam ödeme 9,3 milyar liraya ulaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hak temelli sosyal yardım politikaları kapsamında yapıldığını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hak temelli sosyal yardım politikaları kapsamında yapıldığını bildirdi.

SOSYAL YARDIMLAR HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Göktaş, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımını ve bağımsız yaşamlarını desteklemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal hayat başta olmak üzere farklı alanlardaki hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakanlık, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik düzenli sosyal destek programlarını sürdürmeye devam ediyor.Bakanlık, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik düzenli sosyal destek programlarını sürdürmeye devam ediyor.

ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARA DÜZENLİ DESTEK

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının devam ettiğini kaydetti. AA'ya göre ödemelere ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu doğrultuda eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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