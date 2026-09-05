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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere toplam 450 milyon TL tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere toplam 450 milyon TL tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplam 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin 4 Eylül itibarıyla hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu. Bakanlık, ödemenin iki destek kalemini kapsadığını bildirdi.

Çiftçilere yönelik 450 milyon liralık tarımsal destek ödemesinde aktarım süreci 4 Eylül'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre desteğin 375 milyon 709 bin 43 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 74 milyon 302 bin 543 lirası ise kırsal kalkınma yatırımları için ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarımını başlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarımını başlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarımını 4 Eylül'de başlattı. Bakan İbrahim Yumaklı, üretimin devamlılığı için çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek ödeme kapsamındaki iki kalemin tutarlarını paylaştı.

Ödemenin 375 milyon 709 bin 43 lirası hayvan hastalıkları tazminatı desteğine ayrıldı.Ödemenin 375 milyon 709 bin 43 lirası hayvan hastalıkları tazminatı desteğine ayrıldı.

TARIMSAL DESTEK İKİ KALEME AYRILDI

450 milyon lira olarak duyurulan tarımsal destek ödemesi, hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımı olmak üzere iki başlık altında çiftçilere yönlendirildi.

Tarımsal destekleme ödemesinin 375 milyon 709 bin 43 liralık bölümü hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında ayrıldı. Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında ise üreticilere 74 milyon 302 bin 543 liralık kaynak ayrıldı.

Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında ise 74 milyon 302 bin 543 liralık kaynak üreticilere yönlendirildi.Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında ise 74 milyon 302 bin 543 liralık kaynak üreticilere yönlendirildi.

BAKAN YUMAKLI ÜRETİCİLERE DESTEK MESAJI VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Desteklerimizle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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