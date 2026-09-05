Çiftçilere yönelik 450 milyon liralık tarımsal destek ödemesinde aktarım süreci 4 Eylül'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre desteğin 375 milyon 709 bin 43 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 74 milyon 302 bin 543 lirası ise kırsal kalkınma yatırımları için ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarımını 4 Eylül'de başlattı. Bakan İbrahim Yumaklı, üretimin devamlılığı için çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek ödeme kapsamındaki iki kalemin tutarlarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarımını başlattı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

Ödemenin 375 milyon 709 bin 43 lirası hayvan hastalıkları tazminatı desteğine ayrıldı.

TARIMSAL DESTEK İKİ KALEME AYRILDI

450 milyon lira olarak duyurulan tarımsal destek ödemesi, hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımı olmak üzere iki başlık altında çiftçilere yönlendirildi.

Tarımsal destekleme ödemesinin 375 milyon 709 bin 43 liralık bölümü hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında ayrıldı. Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında ise üreticilere 74 milyon 302 bin 543 liralık kaynak ayrıldı.